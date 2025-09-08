Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

En diálogo con LA GACETA, el analista también reparó en las tensiones internas que genera la derrota en las filas libertarias. A su entender, la estrategia de apostar al “purismo ideológico” y confrontar con aliados debilitó al gobierno en su vínculo con otros actores del sistema político. En paralelo, destacó que la contundencia de la victoria posiciona al gobernador Kicillof como el gran ganador de la jornada, con capacidad real de disputar la conducción del Partido Justicialista nacional en el mediano plazo.