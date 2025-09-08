Secciones
Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”
El senador tucumano aseguró que la elección abre un nuevo panorama para la contienda nacional y reclamó un cambio en la estrategia a LLA.
Por
Gabriela Baigorri
Hace 27 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Elecciones 2025
Axel Kicillof
Juan Manzur
Javier Milei
