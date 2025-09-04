“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Con denuncias a los “ataques” y las “operetas” del kirchnerismo y críticas a la gestión gubernamental de Axel Kicillof, el presidente Javier Milei le puso punto final a la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas de medio término.
El jefe de Estado tuvo a su cargo el cierre del acto que se desarrolló en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui, una de las zonas más populares y vulnerables del municipio bonaerense de Morón.
En su discurso, el Presidente giró sobre tres ejes: críticas al kirchnerismo, defensa de su hermana Karina Milei ante las acusaciones de corrupción y un insistente llamado a la participación electoral para el próximo domingo.
Milei se refirió a las acusaciones contra su hermana, secretaria General de la Presidencia, a partir de la filtración de audios en los que se expone una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y las calificó de “opereta”.
“En la desesperación, van contra la familia. Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, indicó.
En este mismo sentido, el líder libertario sostuvo que en la elección se enfrentan “a lo peor de la política”. “En un estado total de desesperación recurren a la violencia como única respuesta ante el avance de las ideas de la libertad. Parece que no tomaron nota que yo me agrando en la adversidad. Hasta 2026 le pueden sumar niveles de dificultad que las vamos a pasar más todavía”, dijo desde el escenario.
A partir de los pronósticos electorales que arrojan las encuestas, Milei enfatizó que junto al kirchnerismo están en un “empate técnico”. “Significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal. A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”, remarcó.
El mandatario no se olvidó de los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora. “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos si necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, afirmó.
“A su cobardía, le oponemos coraje en la defensa del cambio. Tiene que quedar en claro que la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, contra unos delincuentes y chorros. Extreman sus actos violentos porque están asustados, porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo”, añadió.
Agresiones, heridos y detenidos
A pesar de que un centenar de efectivos de fuerzas de seguridad federales y provinciales montaron un operativo que prácticamente blindó la zona, la violencia no quedó al margen que congregó al presidente Javier Milei y gran parte del Gobierno nacional en el municipio de Morón.
Minutos antes de las 19, un grupo de manifestantes que se congregó para rechazar la visita del mandatario se trenzó con un grupo libertario. Entre insultos y chicanas, comenzaron a volar piedras, hubo corridas y trompadas en el medio de la avenida.
La tensión se incrementó hasta que las fuerzas federales intervinieron y disiparon el enfrentamiento. Minutos más tarde la tensión volvió y el periodista Cristian Mercatante recibió un botellazo en la cabeza. Por la herida, el trabajador necesitó asistencia sanitaria.
Durante la desconcentración, hubo nuevos enfrentamientos y un ataque a pedradas al auto que trasladaba al Presidente. Una vez que se alejó la comitiva, las agresiones continuaron. Más insultos, más proyectiles y nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad, que evitaron que la situación se desbordara.
Media hora después de la finalización del acto, se registraron nuevas corridas que terminaron con la intervención de la Policía Bonaerense, que disparó balas de goma y detuvo a algunos violentos.
Las provocaciones desde uno y otro lado abundaron a lo largo de la jornada. Una de ellas, provino de la diputada Lilia Lemoine, quien junto a un pequeño grupo de militantes libertarios grabó un video que luego publicó en sus redes sociales. En el mismo, todos a coro cantaban “Kukas tira piedras”, en referencia a lo ocurrido el pasado 27 de agosto en Lomas de Zamora, cuando, en otro acto de campaña, la caravana encabezada por Javier Milei fue atacada a pedradas, por lo que el jefe de Estado y su comitiva debieron ser evacuados.