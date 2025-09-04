“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

A partir de los pronósticos electorales que arrojan las encuestas, Milei enfatizó que junto al kirchnerismo están en un “empate técnico”. “Significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal. A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”, remarcó.