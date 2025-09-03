Incidentes en la previa del acto de Milei: gritos, empujones y golpes de puño

El presidente Javier Milei lidera este miércoles el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en el Club Villa Ángela, en Moreno, uno de los municipios más populosos de la provincia gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández. Y se reportaron algunos incidentes.
La convocatoria se da en un clima de tensión, luego de que Fernández pidiera a los vecinos opositores al Gobierno Nacional no acercarse al lugar: “Hoy no es el día”, advirtió.
En la previa del acto, cerca de las 18.40, se produjeron incidentes fuera del Club Villa Ángela. Todo comenzó cuando un joven, aparentemente militante libertario, realizó un gesto que fue interpretado como una burla por un vecino que pasaba por la zona. Según la transmisión de Crónica TV, incluso se habló de un “gesto de mono”.
La reacción fue inmediata: gritos, empujones y golpes de puño entre algunos hombres que no llegaron a desbordar la situación, pero reflejaron el clima de hostilidad entre militantes libertarios, vecinos y simpatizantes peronistas.
El episodio fue rápidamente controlado por el operativo de seguridad, aunque se suma a las advertencias lanzadas por el gobierno bonaerense. Mientras desde la Nación defienden la decisión de realizar el cierre de campaña en un distrito donde Milei despierta fuerte rechazo, en Provincia lo interpretan como una provocación que podría alimentar la violencia política.