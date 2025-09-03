Incidentes en el acto de Milei en Moreno: a un periodista le dieron un botellazo en la cabeza

Una tarde de tensión se vivió este miércoles en Moreno, en el club Villa Ángela, durante el acto de cierre de campaña de Javier Milei y La Libertad Avanza. El evento estuvo marcado por enfrentamientos.
Cristian Mercatante, víctima de la violencia
El cronista Cristian Mercatante, conocido por su paso por un reality show y actualmente parte del staff de Desayuno Americano (América TV), fue herido en medio de los disturbios.
“Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue”, relató tras el ataque. Según explicó, se acercó a preguntarles si eran policías encubiertos porque “la gente estaba enojada con ellos”. Poco después, recibió el golpe que lo dejó aturdido.
Piedrazos y golpes antes del discurso de Milei
Momentos antes del inicio del acto, militantes libertarios y grupos opositores intercambiaron piedrazos y golpes de puño, lo que obligó a la Policía bonaerense a intervenir. La violencia alteró el clima del evento en el que Milei buscaba dar su último mensaje de campaña antes de las elecciones del domingo.
El ingreso de los encapuchados al predio
Uno de los hechos que más polémica generó fue la irrupción de decenas de personas encapuchadas en el predio. Las cámaras de C5N registraron el momento en que los agentes de la Policía Federal permitieron el ingreso del grupo sin realizar requisas, a pesar de que ocultaban sus rostros con gorras y capuchas.
Estos individuos no llevaban identificación partidaria de La Libertad Avanza, lo que despertó dudas sobre su procedencia y objetivos.
La denuncia de la intendenta de Moreno
Horas antes del acto, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández (peronismo), había denunciado la posible llegada de barrabravas acarreados por los organizadores del evento. Su advertencia cobró fuerza tras los incidentes registrados y la circulación de las imágenes televisivas.