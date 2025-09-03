Secciones
Política

Incidentes en el acto de Milei en Moreno: a un periodista le dieron un botellazo en la cabeza

El cronista Cristian Mercatante, conocido por su paso por un reality show, actualmente forma parte del staff de Desayuno Americano (América TV).

Incidentes en el acto de Milei en Moreno: a un periodista le dieron un botellazo en la cabeza
Hace 9 Min

Una tarde de tensión se vivió este miércoles en Moreno, en el club Villa Ángela, durante el acto de cierre de campaña de Javier Milei y La Libertad Avanza. El evento estuvo marcado por enfrentamientos.

Cristian Mercatante, víctima de la violencia

El cronista Cristian Mercatante, conocido por su paso por un reality show y actualmente parte del staff de Desayuno Americano (América TV), fue herido en medio de los disturbios.

“Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue”, relató tras el ataque. Según explicó, se acercó a preguntarles si eran policías encubiertos porque “la gente estaba enojada con ellos”. Poco después, recibió el golpe que lo dejó aturdido.

Piedrazos y golpes antes del discurso de Milei

Momentos antes del inicio del acto, militantes libertarios y grupos opositores intercambiaron piedrazos y golpes de puño, lo que obligó a la Policía bonaerense a intervenir. La violencia alteró el clima del evento en el que Milei buscaba dar su último mensaje de campaña antes de las elecciones del domingo.

El ingreso de los encapuchados al predio

Uno de los hechos que más polémica generó fue la irrupción de decenas de personas encapuchadas en el predio. Las cámaras de C5N registraron el momento en que los agentes de la Policía Federal permitieron el ingreso del grupo sin realizar requisas, a pesar de que ocultaban sus rostros con gorras y capuchas.

Estos individuos no llevaban identificación partidaria de La Libertad Avanza, lo que despertó dudas sobre su procedencia y objetivos.

La denuncia de la intendenta de Moreno

Horas antes del acto, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández (peronismo), había denunciado la posible llegada de barrabravas acarreados por los organizadores del evento. Su advertencia cobró fuerza tras los incidentes registrados y la circulación de las imágenes televisivas.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Un dirigente de La Libertad Avanza usó una palabra desafortunada para hablar de los agresores de Javier Milei

Un dirigente de La Libertad Avanza usó una palabra desafortunada para hablar de los agresores de Javier Milei

Franco Rinaldi: “El Gobierno del presidente Milei está mostrando un amateurismo para el manejo de una crisis”

Franco Rinaldi: “El Gobierno del presidente Milei está mostrando un amateurismo para el manejo de una crisis”

Lo más popular
La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
1

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
2

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
4

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
5

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
Karina Milei se bajó del viaje presidencial a EEUU en medio de controversias por la filtración de audios

Karina Milei se bajó del viaje presidencial a EEUU en medio de controversias por la filtración de audios

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Milei: El kirchnerismo busca destruir el plan económico, generar violencia o intentar matarme

Milei: "El kirchnerismo busca destruir el plan económico, generar violencia o intentar matarme"

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

Comentarios