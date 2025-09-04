Secciones
Kicillof: “Si Milei no consigue la ventaja que espera, tendrá que recalcular y retroceder en algunas medidas”

El gobernador bonaerense calificó al manejo cambiario como “un desastre tras otro” y acusó al Presidente de contradecir sus promesas de campaña.

Hace 1 Hs

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que un revés electoral para el oficialismo nacional en las legislativas del próximo domingo podría obligar al presidente Javier Milei a dar marcha atrás con parte de su plan de Gobierno.

“Si Milei no consigue la ventaja que pensaba sacar, va a tener que recalcular y echar atrás con algunas medidas”, señaló en una entrevista con El Destape. “Lo que está en juego es ponerle un límite al Gobierno y rechazar todo esto que está ocurriendo”, agregó.

Durante la conversación, el mandatario provincial cuestionó la gestión económica del Ejecutivo y habló de “crisis simultáneas de carácter económico, financiero e institucional”. Calificó al manejo cambiario como “un desastre tras otro” y acusó a Milei de contradecir sus promesas de campaña.

“Ganó diciendo que estaba contra la casta"

Kicillof también apuntó contra la supuesta transformación política del Presidente: “Ganó diciendo que estaba contra la casta, pero hoy gobierna con los Menem, con los Macri, con sus intendentes y gobernadores. Se está convirtiendo en una expresión convencional del antiperonismo”. En ese sentido, destacó que “hay cinco funcionarios de apellido Menem” en la administración nacional y vinculó esta dinámica a un fenómeno internacional en el que la ultraderecha absorbe a la centroderecha, como -dijo Kicillof- ocurre con Trump en EE.UU. o con Vox y el Partido Popular en España.

Respecto al funcionamiento institucional, el gobernador cuestionó que Milei haya optado por gobernar “con decretos y vetos, dándole la espalda al Parlamento”. Denunció además la existencia de “una interna feroz” dentro del oficialismo, con disputas por el control de áreas de inteligencia entre Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Guillermo Francos. “Hay distintas bandas de espías dentro del Gobierno”, afirmó.

En materia electoral, Kicillof rechazó las denuncias de fraude que circulan desde la Casa Rosada. “En la provincia nunca hubo fraude”, aseguró, y comparó la actitud de Milei con la de Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. También cuestionó la implementación de la boleta única, al sostener que “es más costosa y hará que la elección nacional sea el doble de cara que la provincial”.

Al hablar de su gestión, defendió los avances en salud, educación, infraestructura, parques industriales y universidades, y planteó que la provincia “tiene posibilidades de desarrollo más allá de las imposiciones del Gobierno nacional”.

Finalmente, el mandatario bonaerense criticó las denuncias de supuestos atentados formuladas desde la presidencia. “Es un gobierno que está diciendo cualquier cosa. Estamos en el final de la campaña con un presidente y su ministra de Seguridad pidiendo allanamientos a periodistas sin saber lo que hacen”, remarcó.


