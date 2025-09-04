Kicillof: “Si Milei no consigue la ventaja que espera, tendrá que recalcular y retroceder en algunas medidas”

“Ganó diciendo que estaba contra la casta"

Kicillof también apuntó contra la supuesta transformación política del Presidente: “Ganó diciendo que estaba contra la casta, pero hoy gobierna con los Menem, con los Macri, con sus intendentes y gobernadores. Se está convirtiendo en una expresión convencional del antiperonismo”. En ese sentido, destacó que “hay cinco funcionarios de apellido Menem” en la administración nacional y vinculó esta dinámica a un fenómeno internacional en el que la ultraderecha absorbe a la centroderecha, como -dijo Kicillof- ocurre con Trump en EE.UU. o con Vox y el Partido Popular en España.