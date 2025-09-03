Secciones
Política

Milei respaldó a Karina en el cierre de campaña bonaerense de LLA y apuntó contra la oposición

En su discurso, el mandatario volvió a acusar al kirchnerismo de armar una operación para acusar al gobierno de corrupción.

FOTO/AFP. FOTO/AFP.
Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este miércoles el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires. Lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo y respaldó a Karina Milei en medio del caso de los audios. 

En su intervención, el mandatario argentino defendió a su hermana y comenzó hablando de los audios atribuidos a su hermana y las acusaciones de un presunto esquema de coimas en la Andis. "Hacen estas operaciones de manera muy grosera y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy, la Justicia determinó que es inocente luego de que durante tres años fuera calumniado e injuriado", afirmó. 

Incidentes en la previa del acto de Milei: gritos, empujones y golpes de puño

Incidentes en la previa del acto de Milei: gritos, empujones y golpes de puño

"A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Claramente te quieren llevar al barro porque ahí te sacan ventaja porque ellos ya saben, son de ahí. Pero no lo van a lograr, porque se están despertando y tienen consciencia de lo que están haciendo", agregó.

En ese sentido, continuó: "Cuando viene todo este tipo de operaciones y uno sigue luchando porque sabe que uno está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Días atrás, en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín. Podrían haber matado a cualquiera. Esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa. No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman".

Javier Milei, en Moreno: fuerte operativo de seguridad en la previa del cierre de campaña de LLA

Javier Milei, en Moreno: fuerte operativo de seguridad en la previa del cierre de campaña de LLA

"No sólo eso, sino que cuando se le agota ese recurso y en la desesperada total van contra la familia. Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho las tres operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta", sostuvo. 

Temas Cristina Fernández de KirchnerTucumánBuenos AiresAxel KicillofProvincia de Buenos AiresGobierno nacionalJavier MileiLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
1

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
2

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
4

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
5

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
Karina Milei se bajó del viaje presidencial a EEUU en medio de controversias por la filtración de audios

Karina Milei se bajó del viaje presidencial a EEUU en medio de controversias por la filtración de audios

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Milei: El kirchnerismo busca destruir el plan económico, generar violencia o intentar matarme

Milei: "El kirchnerismo busca destruir el plan económico, generar violencia o intentar matarme"

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

Comentarios