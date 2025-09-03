Milei: "El kirchnerismo busca destruir el plan económico, generar violencia o intentar matarme"

El presidente Javier Milei declaró, en una entrevista con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que el kirchnerismo y sus aliados estarían implementando una estrategia para "destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme". La entrevista tuvo lugar el viernes pasado en la Casa Rosada y fue gestionada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.