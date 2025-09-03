Secciones
VIDEO Estados Unidos explotó un barco que habría transportado drogas desde Venezuela

El presidente Trump aseguró que se trataban de "11 terroristas" que habrían zarpado de las costas venezolanas.

VIDEO Estados Unidos explotó un barco que habría transportado drogas desde Venezuela CAPTURA DE VIDEO
Hace 2 Hs

Estados Unidos informó ayer que atacó una embarcación que habría partido desde Venezuela, con destino a territorio estadounidense, y que, según la Casa Blanca, transportaba drogas. El anuncio fue realizado por el propio presidente Donald Trump, quien en declaraciones desde el Salón Oval confirmó la operación militar en aguas del Caribe Sur.

El mandatario republicano también difundió un video en el que se observa el momento exacto del ataque. Las imágenes muestran una lancha de tres motores con varias personas a bordo y lo que aparentaban ser sacos de carga. Segundos después, se produce una explosión que envuelve a la embarcación en llamas y humo.

Conflicto Venezuela-Estados Unidos: expertos dudan de la existencia del Cártel de los Soles

Conflicto Venezuela-Estados Unidos: expertos dudan de la existencia del Cártel de los Soles

Trump detalló en su red Truth Social que “11 terroristas” perdieron la vida en la acción militar. Según sus palabras, esas personas formaban parte del grupo Tren de Aragua, considerado organización terrorista. En el mismo sentido, agregó: “Las fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación (…) que transportaba muchas drogas. Así que la eliminamos”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también se refirió al operativo. “Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal”, afirmó poco antes de iniciar una visita oficial a México. En su mensaje, insistió en que Estados Unidos “va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”.

El episodio marca un nuevo punto de fricción entre Washington y Caracas, países que rompieron relaciones en 2019. En los últimos días, Trump había ordenado desplegar buques en el Caribe Sur como parte de lo que denominó “una operación antidrogas”.

Cerco contra Maduro: Francia manda policías por el narcotráfico en el Caribe

Cerco contra Maduro: Francia manda policías por el narcotráfico en el Caribe

Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro respondió con advertencias directas y declaró un estado de máxima alerta para “defenderse de lo que califica como amenazas militares de Estados Unidos”. El gobierno asegura que no permitirá violaciones a su soberanía y acusa a Washington de utilizar el combate al narcotráfico como un pretexto para intensificar la presión política y militar.

Caracas anunció el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia, también bajo el argumento de reforzar operaciones contra el narcotráfico. Esta medida, según analistas, refleja la intención del gobierno de Maduro de mostrar capacidad de respuesta frente a lo que considera una agresión directa de Estados Unidos.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpNarcotráficoTerrorismo
