VIDEO Estados Unidos explotó un barco que habría transportado drogas desde Venezuela

Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro respondió con advertencias directas y declaró un estado de máxima alerta para “defenderse de lo que califica como amenazas militares de Estados Unidos”. El gobierno asegura que no permitirá violaciones a su soberanía y acusa a Washington de utilizar el combate al narcotráfico como un pretexto para intensificar la presión política y militar.