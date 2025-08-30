Conflicto Venezuela-Estados Unidos: expertos dudan de la existencia del Cártel de los Soles

Lo extraño es que, en el último informe del Departamento de Estado sobre operaciones antidrogas en el mundo -publicado en marzo-, no hay mención al Cártel de los Soles ni se relaciona a Maduro con narcotráfico. Los Soles “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, escribió el presidente colombiano Gustavo Petro, más cercano a Maduro que a Trump.