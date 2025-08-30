Secciones
Conflicto Venezuela-Estados Unidos: expertos dudan de la existencia del Cártel de los Soles
MILICIAS. Maduro y sus ministros recorren un campo de entrenamiento. MILICIAS. Maduro y sus ministros recorren un campo de entrenamiento.
CARACAS, Venezuela.- Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar una organización narcoterrorista: el cártel de los Soles. Su nombre hace referencia a una insignia de los militares de Venezuela, señalados también de integrar esta banda que, según expertos en narcotráfico y terrorismo, no existe.

El chavismo tenía pocos años en el poder cuando comenzaron los señalamientos de vínculos con el narco. Ahora Estados Unidos -que considera ilegítimo a Maduro- anunció sanciones contra esta supuesta banda y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del gobernante izquierdista, consigna la agencia francesa AFP.

Maduro niega cualquier nexo con el negocio de la droga, aunque dos sobrinos de su esposa fueron condenados en Nueva York por tráfico de cocaína. Se enfoca en denunciar un intento de invasión estadounidense, hipótesis que alimenta con anuncios desde Washington sobre el desplazamiento de cinco buques de guerra y unos 4.000 marines hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

Trump y Maduro, siete meses de pactos y amenazas

La administración Trump emitió en julio sanciones financieras contra el Cartel de los Soles y la declaró entidad terrorista. En la misma comunicación, se refirió al cartel mexicano de Sinaloa y a la banda de origen venezolano Tren de Aragua. Al anunciar la recompensa por la captura de Maduro, el Departamento de Estado asoció al presidente venezolano con la extinta guerrilla de las FARC y sus actuales disidencias.

Lo extraño es que, en el último informe del Departamento de Estado sobre operaciones antidrogas en el mundo -publicado en marzo-, no hay mención al Cártel de los Soles ni se relaciona a Maduro con narcotráfico. Los Soles “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, escribió el presidente colombiano Gustavo Petro, más cercano a Maduro que a Trump.

Un cuento

“No existe tal cosa, así que difícilmente Maduro puede ser su jefe”, responde Phil Gunson, analista de Crisis Group. “Es un cuento”, insiste.

“No cabe duda de que haya complicidad entre individuos vinculados al poder y el crimen organizado”, añade. “Pero nunca se han presentado evidencias directas incontrovertibles” de una organización como las de México o Colombia, con una jerarquía en la pirámide criminal.

El término Cártel de los Soles fue acuñado por la prensa venezolana en 1993, seis años antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, para denominar el caso de dos generales investigados por narcotráfico, dice el portal Insight Crime. Las presillas de los generales venezolanos se distinguen con un sol dorado, que aumenta en número a medida que sube el rango.

Cerco contra Maduro: más despliegue de buques al sur del Caribe

Insight Crime indicó que el nombre cobró más notoriedad a medida que surgían denuncias de vínculos de miembros del gobierno, como el poderoso ministro del Interior Diosdado Cabello, y de la Fuerza Armada con grupos guerrilleros para permitir el tránsito de droga por el territorio venezolano con protección de los militares.

Estados Unidos insiste en que su objetivo en el Caribe es el narcotráfico. No ha interrumpido los envíos petroleros de Chevron a sus puertos, o los vuelos de deportación de venezolanos.

No obstante, analistas ven igualmente lejano este escenario. “Si el gobierno Trump realmente quisiera provocar un cambio de régimen” apostaría por una “acción sorpresa”, señala Mariano de Alba, especialista en geopolítica basado en Londres.

