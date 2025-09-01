Nicolás Maduro advirtió que está listo para la lucha armada si Venezuela fuese agredida por Estados Unidos

El presidente bolivariano dijo que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su paEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por la Casa Blanca en aguas del Caribe.
Ante la presencia de la flota norteamericana, el jefe de Estado del país sudamericano advirtió: "Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela".
Estados Unidos había anunciado el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.
"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", dijo el presidente venezolano durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.
Según el jefe de Estado, los "ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino" que apuntan hacia Venezuela constituyen "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".
"Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", añadió Maduro.
Luego, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un despliegue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
"Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo", apuntó Maduro que ordenó la activación de 4,5 millones de milicianos y llamó al alistamiento militar de venezolanos en la reserva.
"Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque", añadió Maduro.
Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Caracas y Washington establecieron canales de comunicación con enviados especiales.
Maduro dijo este lunes que tenían dos canales de diálogo con el gobierno de Trump, pero "los canales en estos momentos están maltrechos".
Venezuela moviliza su armada
"Esos dos canales siempre están ahí, ahora los canales en estos momentos están maltrechos, porque la diplomacia de las cañoneras es una diplomacia errática, equivocada que le han impuesto al presidente Donald Trump", dijo Maduro en referencia al despliegue militar de Estados Unidos.
Además, le advirtió a Trump que el secretario de Estado, Marco Rubio, un férreo crítico de su gobierno, "quiere manchar sus manos de sangre, con sangre sudamericana, caribeña, con sangre venezolana".
"Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Esa es la verdad", insistió.