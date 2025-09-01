Nicolás Maduro advirtió que está listo para la lucha armada si Venezuela fuese agredida por Estados Unidos

El presidente bolivariano dijo que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su paEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por la Casa Blanca en aguas del Caribe.