Video: así fue el ataque de Estados Unidos a un barco con drogas proveniente de Venezuela

El ataque en el Caribe Sur

Estados Unidos lanzó este martes un ataque sorpresa contra un barco procedente de Venezuela y cargado con drogas, según informó el propio presidente Donald Trump desde la Casa Blanca. El mandatario difundió luego en su cuenta de Truth Social un video del momento exacto del ataque, en el que se observa la embarcación interceptada y posteriormente incendiada en altamar.