Video: así fue el ataque de Estados Unidos a un barco con drogas proveniente de Venezuela

El presidente Donald Trump difundió en redes sociales la grabación del momento exacto en que una barcaza fue interceptada y atacada en el Caribe Sur. Según Washington, la embarcación transportaba drogas y estaba vinculada al grupo Tren de Aragua.
El ataque en el Caribe Sur
Estados Unidos lanzó este martes un ataque sorpresa contra un barco procedente de Venezuela y cargado con drogas, según informó el propio presidente Donald Trump desde la Casa Blanca. El mandatario difundió luego en su cuenta de Truth Social un video del momento exacto del ataque, en el que se observa la embarcación interceptada y posteriormente incendiada en altamar.
La grabación muestra una barcaza con tres motores y varias personas a bordo, junto a bolsas que serían de estupefacientes. Segundos después, la embarcación es alcanzada por disparos y se prende fuego, generando una gran columna de humo.
Trump habló de “11 terroristas muertos”
El presidente estadounidense aseguró que en la operación murieron 11 miembros del Tren de Aragua, organización criminal declarada terrorista por la Argentina a comienzos de 2025. “Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal”, sostuvo Trump.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Washington “utilizará todo su poderío para erradicar a los cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”.
Tensión creciente con Venezuela
El hecho marca una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Nicolás Maduro advirtió en los últimos días que respondería a cualquier ataque y decretó un estado de máxima alerta militar.
Washington acusa al mandatario venezolano de liderar un cartel de drogas y enmarcó la ofensiva en el Caribe Sur como una operación antidrogas. En paralelo, Caracas anunció el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia para supuestas operaciones contra el narcotráfico.
Video del ataque
Donald Trump compartió la grabación en sus redes, donde se ve la destrucción de la embarcación. El video se viralizó rápidamente y generó un fuerte impacto internacional.