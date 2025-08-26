Cerco contra Maduro: Francia manda policías por el narcotráfico en el Caribe

Trinidad y Tobago expresó la semana pasada su respaldo a la operación naval estadounidense, señalando que el crimen organizado y el tráfico de drogas representan una amenaza directa para la seguridad de todo el Caribe. Incluso llegó a afirmar que prestará sus aguas y su territorio para las operaciones de Estados Unidos contra el mandatario venezolano, si Washington lo solicita para defender a Guyana.