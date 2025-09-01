Secciones
Con Messi en Ezeiza, Argentina ya piensa en Venezuela y en una despedida histórica

La Selección inició los entrenamientos en Ezeiza de cara al duelo de este jueves por Eliminatorias. El Monumental espera con expectativa al "10".

ENTRENAMIENTO. Mastantuono y Echeverri disputan la pelota durante la práctica vespertina de este lunes. ENTRENAMIENTO. Mastantuono y Echeverri disputan la pelota durante la práctica vespertina de este lunes. Foto de X @Argentina
Hace 2 Hs

La Selección inició los entrenamientos de cara al partido del jueves frente a Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Lionel Scaloni ya tiene su boleto asegurado al Mundial 2026 y el primer puesto garantizado en la tabla, pero el duelo con la “Vinotinto” promete ser especial por la presencia de Lionel Messi, que podría jugar su último encuentro oficial de Eliminatorias en suelo argentino.

Este domingo, el capitán había disputado la final de la Leagues Cup con Inter Miami -fue derrota ante Seattle Sounders-, y arribó al país ayer por la tarde, acompañado de su familia. Se sumó al grupo alrededor de las 16 y compartió un rato distendido en el predio de la AFA, donde se lo vio tomando mates junto a Leandro Paredes. Aunque todavía no está definido si será titular, todo indica que el rosarino tendrá minutos ante Venezuela en un Monumental que lo espera con un clima emotivo.

El entrenamiento, realizado a puertas cerradas, contó con un grupo reducido a la espera de que se complete la nómina de convocados. Algunos juveniles como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Nicolás Paz participaron de trabajos con pelota bajo la supervisión de Scaloni y su cuerpo técnico. La práctica de este martes, ya con el plantel completo, servirá para ensayar movimientos tácticos, mientras que el miércoles, en horario vespertino, quedará prácticamente definido el "11" inicial para enfrentar a la “Vinotinto”, el jueves desde las 20.30.

Entre las novedades de la jornada se destacó la llegada de Alan Varela, mediocampista de 24 años surgido de Boca y actualmente en Porto. El volante vive su primera convocatoria a la “Albiceleste” y expresó toda su emoción en su arribo al país: “Estoy muy feliz y contento de poder estar acá. Es un sueño. Voy a disfrutar al máximo todo el tiempo y a dar lo mejor de mí”. Además, relató cómo vivió la noticia: “Cuando salió la prelista estaba concentrado y no caía. Cuando se publicó la definitiva, me llegó una felicidad inmensa”.

Otro de los debutantes en la Selección es Julio Soler, lateral izquierdo de 20 años, formado en Lanús y actualmente en la Premier League. El joven también mostró su sorpresa y entusiasmo por la citación: “Estoy muy contento, esperaba mucho esta oportunidad. Es un sueño estar cerca de Messi, es difícil mirarlo a los ojos porque te impacta su figura. Espero compartir mucho con él”, indicó.

Argentina llega al cruce con Venezuela con números imponentes: 35 puntos tras 11 triunfos, dos empates y apenas tres derrotas. La diferencia de 10 unidades sobre su escolta, Ecuador, le asegura terminar en lo más alto de la tabla por segunda Eliminatoria consecutiva. Ese contexto le permite a Scaloni trabajar con menos presión y darle minutos a jugadores que empiezan a ganar terreno de cara al recambio.

El próximo martes, la Selección cerrará las Eliminatorias en Quito

Después del partido del jueves, la Selección viajará a Quito para cerrar el camino clasificatorio frente a Ecuador el martes 9 de septiembre. Será una visita exigente, pero ya con el pasaje sellado y la tranquilidad de haber cumplido con creces.

El Monumental se prepara para una noche que tendrá un condimento especial. Más allá de lo deportivo, el foco estará puesto en Messi y la posibilidad de que se trate de su despedida de las Eliminatorias en casa. La expectativa es máxima: la gente quiere agradecer y disfrutar una vez más al capitán que llevó a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.

