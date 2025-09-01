Con Messi en Ezeiza, Argentina ya piensa en Venezuela y en una despedida histórica

Entre las novedades de la jornada se destacó la llegada de Alan Varela, mediocampista de 24 años surgido de Boca y actualmente en Porto. El volante vive su primera convocatoria a la “Albiceleste” y expresó toda su emoción en su arribo al país: “Estoy muy feliz y contento de poder estar acá. Es un sueño. Voy a disfrutar al máximo todo el tiempo y a dar lo mejor de mí”. Además, relató cómo vivió la noticia: “Cuando salió la prelista estaba concentrado y no caía. Cuando se publicó la definitiva, me llegó una felicidad inmensa”.