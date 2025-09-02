Secciones
Estados Unidos hundió una embarcación con drogas procedente de Venezuela

Así lo confirmó el mandatario republicano Donald Trump.

Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que las fuerzas militares de su país interceptaron una embarcación cargada de drogas proveniente de Venezuela.

En declaraciones a la prensa que se encontraba en la Casa Blanca, el republicano afirmó: "Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos". 

"Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado", agregó y  elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por mantenerlo informado sobre la operación.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la acción militar a través de su cuenta en la red social X. “Como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”, señaló.

También recalcó que el operativo tuvo como blanco una estructura considerada amenaza por las autoridades norteamericanas.

