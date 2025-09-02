Estados Unidos hundió una embarcación con drogas procedente de Venezuela

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la acción militar a través de su cuenta en la red social X. “Como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”, señaló.