Juicio contra Bolsonaro: enfrenta una pena de 43 años por conspiración golpista

Los fiscales, en cambio, aseguran que el caso se basa en pruebas sólidas de que el ex presidente encabezó una “organización criminal” destinada a impedir la asunción de Lula da Silva mediante la desestabilización institucional y la creación de un clima de desconfianza en el sistema electoral. Entre las acusaciones más relevantes figuran su campaña de descrédito contra el voto electrónico y la presunta elaboración de un plan para declarar un estado de emergencia, convocar a nuevas elecciones e, incluso, contemplar la eliminación de figuras políticas centrales como Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes.