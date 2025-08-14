Brasil: Bolsonaro negó haber liderado un complot golpista para impedir la investidura de Lula

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó este jueves ser absuelto en el juicio que lo investiga por el intento de golpe contra Lula da Silva. Argumentó que la acusación no se basa en “evidencia sólida” sino en “interpretaciones distorsionadas”.
Los abogados de Bolsonaro presentaron este miércoles sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF). En el documento de 197 páginas, afirmaron que “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.
La defensa sostuvo que no existen pruebas firmes que indiquen que Bolsonaro haya actuado contra las instituciones democráticas o que haya incitado a otros a hacerlo. Además, señalaron que el hecho de que Lula haya asumido como presidente constituye “una evidencia que elimina lo más esencial de las premisas acusatorias”.
Para los abogados, quedó claro que Bolsonaro “determinó la transición, evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre” de 2022, día en que finalizaba su mandato. “Siempre defendió y reafirmó la democracia y el Estado de Derecho”, remarcaron.
Asimismo, aseguraron que “en ningún momento Jair Bolsonaro practicó cualquier conducta que tuviera por finalidad impedir o dificultar la toma de posesión del entonces presidente electo”. En ese sentido, subrayaron que no hay “configuración de crimen” y que la acusación de la Fiscalía se basa en “ilaciones e interpretaciones distorsionadas”.
La presentación del alegato representa el último paso procesal antes de la audiencia final del juicio, que se espera para el mes de septiembre. En caso de ser encontrado culpable, Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria desde el 5 de agosto, podría enfrentar una condena de hasta 40 años de cárcel.