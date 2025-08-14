 Brasil: Bolsonaro negó haber liderado un complot golpista para impedir la investidura de Lula
Secciones
Mundo

Brasil: Bolsonaro negó haber liderado un complot golpista para impedir la investidura de Lula

El ex mandatario argumentó que la acusación no se basa en “evidencia sólida” sino en “interpretaciones distorsionadas”.

Jair Bolsonaro.
Hace 22 Min

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó este jueves ser absuelto en el juicio que lo investiga por el intento de golpe contra Lula da Silva. Argumentó que la acusación no se basa en “evidencia sólida” sino en “interpretaciones distorsionadas”.

Estados Unidos criticó la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro: "Amenaza la democracia"

Estados Unidos criticó la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro: Amenaza la democracia

Los abogados de Bolsonaro presentaron este miércoles sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF). En el documento de 197 páginas, afirmaron que “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.

La defensa sostuvo que no existen pruebas firmes que indiquen que Bolsonaro haya actuado contra las instituciones democráticas o que haya incitado a otros a hacerlo. Además, señalaron que el hecho de que Lula haya asumido como presidente constituye “una evidencia que elimina lo más esencial de las premisas acusatorias”.

Para los abogados, quedó claro que Bolsonaro “determinó la transición, evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre” de 2022, día en que finalizaba su mandato. “Siempre defendió y reafirmó la democracia y el Estado de Derecho”, remarcaron.

Asimismo, aseguraron que “en ningún momento Jair Bolsonaro practicó cualquier conducta que tuviera por finalidad impedir o dificultar la toma de posesión del entonces presidente electo”. En ese sentido, subrayaron que no hay “configuración de crimen” y que la acusación de la Fiscalía se basa en “ilaciones e interpretaciones distorsionadas”.

Brasil: Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario por orden de la Corte Suprema

Brasil: Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario por orden de la Corte Suprema

La presentación del alegato representa el último paso procesal antes de la audiencia final del juicio, que se espera para el mes de septiembre. En caso de ser encontrado culpable, Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria desde el 5 de agosto, podría enfrentar una condena de hasta 40 años de cárcel.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mujeres indígenas copan Brasilia antes de la COP30

Mujeres indígenas copan Brasilia antes de la COP30

Lo más popular
Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei
1

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
3

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán
4

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
5

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
6

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Más Noticias
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina

Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Comentarios