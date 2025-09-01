Intento de golpe de Estado: Bolsonaro esperará el veredicto rodeado de una fuerte vigilancia en su casa

BRASILIA, Brasil.- El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro empezará, a partir de mañana, a esperar su suerte en el juicio que enfrenta por intento de golpe de Estado, una cita histórica para la democracia en Brasil, en la que Donald Trump se reservó un papel al apoyar al ultraderechista.
Cinco jueces del tribunal supremo, incluido el criticado Alexandre de Moraes, se reunirán durante cinco jornadas de audiencia entre el 2 y el 12 de septiembre en Brasilia para decidir si condenan o absuelven al ex jefe de Estado (2019-2022) y a siete de sus ex colaboradores.
La acusación es inédita y el desafío inmenso para la primera potencia de América Latina, enfrentada a una guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense con la esperanza de salvar a su aliado Bolsonaro.
Con 70 años, el ex mandatario se expone a 40 años de prisión, acusado de haber conspirado para garantizar su “mantenimiento autoritario en el poder”, ante de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
Según la Fiscalía, el plan contemplaba incluso el asesinato de Lula antes de su investidura, y también del juez Moraes, con el “consentimiento” de Bolsonaro.
El líder de la derecha y extrema derecha de Brasil niega en bloque las acusaciones y denuncia una “persecución política”.
Afirma haber sido víctima de un fraude electoral, y sus ataques sin pruebas al sistema de votación electrónica le valieron ser inelegible hasta 2030.
Interrogado en junio, Bolsonaro admitió haber buscado “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula. Está en arresto domiciliario desde hace casi un mes en la capital brasileña y con tobillera electrónica.
“El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto”, dijo en X su hijo Carlos.
Bolsonaro tiene problemas de salud debido a una puñalada que sufrió en el estómago durante la campaña de 2018. En caso de condena, que puede ser objeto de apelación, “es posible” que sea enviado de inmediato a prisión, indicó una fuente del tribunal.
El amigo del Norte
El caso Bolsonaro abrió también una crisis diplomática y comercial sin precedentes con Estados Unidos. Invocando una “caza de brujas” contra Bolsonaro, Trump impuso el 6 de agosto aranceles punitivos de hasta 50% para algunas exportaciones brasileñas.
Washington también ha adoptado sanciones individuales contra funcionarios brasileños, empezando por el juez Moraes, tras una activa campaña en Estados Unidos del hijo de Bolsonaro y diputado, Eduardo Bolsonaro.
Estas presiones no surtieron efecto hasta el momento. Al contrario, el ex presidente es ahora sospechoso junto a su hijo de obstruir el juicio y, debido a un “riesgo de fuga”, Moraes ordenó una vigilancia policial permanente del acusado.