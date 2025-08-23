“Inmaduro” e “ingrato de m...”: fuerte interna familiar entre Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo

El "tipo más poderoso" es Trump, que un día antes había amenazado con imponer tarifas de 50% a todos los productos brasileños. El presidente de Estados Unidos afirmaba que el juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado era una "caza de brujas" y que debía terminar "inmediatamente". El tuit que le reclamaba Eduardo a Jair sería un gesto de apoyo a la presión que estaba ejerciendo Trump.