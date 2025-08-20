La Policía Federal de Brasil aseguró que Jair Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina

La Policía Federal de Brasil reveló que el expresidente Jair Bolsonaro preparó un borrador de solicitud de asilo político a la Argentina, dirigido al gobierno de Javier Milei. El hallazgo se dio en el marco de la investigación judicial por el presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
El borrador hallado en el celular de Bolsonaro
De acuerdo con los informes difundidos este miércoles, el documento editable y sin firma fue encontrado en uno de los teléfonos incautados al exmandatario. En él, Bolsonaro afirmaba ser víctima de persecución política en Brasil y aseguraba temer por su vida.
“Yo, Jair Messias Bolsonaro, solicito asilo político a su excelencia en la República de Argentina, de carácter urgente, ya que me encuentro en una situación de persecución política en Brasil y temo por mi vida”, expresaba el texto.
La Policía determinó que el borrador fue redactado el 10 de febrero de 2024, apenas dos días después de un operativo policial en la casa y oficina del expresidente. Según los investigadores, la esposa del senador Flavio Bolsonaro —hijo del líder ultraderechista— sería la autora presumible del archivo.
Relación con Milei y otras vías de escape
El documento estaba dirigido directamente al presidente argentino Javier Milei, con quien Bolsonaro mantiene una relación política cercana. Hasta el momento, el gobierno argentino no se pronunció sobre la existencia de este pedido.
En paralelo, los informes policiales mencionan que Bolsonaro también evaluó refugiarse en la embajada de Hungría en Brasilia, donde incluso pasó dos noches en febrero de 2024, en un intento por evitar el arresto.
Restricciones y acusaciones
Actualmente, Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario por orden del Supremo Tribunal Federal (STF). Además, tiene la obligación de portar una tobillera electrónica, le fue prohibido el uso de redes sociales y enfrenta una acusación por obstrucción de la Justicia.
El informe sostiene que Bolsonaro y su hijo Eduardo intentaron inducir a la administración de Donald Trump en Estados Unidos para que interviniera en el proceso judicial. La policía los acusa de buscar “inducir, instigar y ayudar” a un gobierno extranjero a realizar actos hostiles contra Brasil para favorecer su defensa.
El juicio y las posibles penas
El STF de Brasil juzgará en septiembre al expresidente, acusado de liderar una conspiración para mantenerse en el poder e impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Bolsonaro podría enfrentar una pena máxima de 40 años de prisión si es encontrado culpable.
El pastor evangélico Silas Malafaia, aliado del exmandatario, también es investigado en la causa, aunque hasta ahora no enfrenta cargos formales.