La Justicia de Brasil puso fecha al juicio contra Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado

La Corte Suprema de Brasil anunció que el próximo 2 de septiembre comenzará el juicio contra Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022. El proceso definirá si el ex mandatario es responsable y, en caso de ser hallado culpable, si será detenido.
La decisión marca el tramo final de una causa penal que se inició en marzo de este año. Este viernes, la Primera Sala del máximo tribunal confirmó que el caso entra en su fase decisiva.
Según informó el magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, el veredicto se discutirá en “sesiones extraordinarias” previstas para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre, de acuerdo con un comunicado oficial.
Horas antes de conocerse la resolución, Bolsonaro pidió ser absuelto y reiteró su inocencia, alegando que la acusación se basa en “interpretaciones distorsionadas” y no en “evidencia sólida”.
El pasado miércoles, los abogados del exmandatario presentaron sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF). En un documento de 197 páginas, señalaron que “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.
La defensa también argumentó que no existen elementos firmes para acreditar que Bolsonaro actuó contra las instituciones democráticas o incitó a otros a hacerlo.