La Justicia de Brasil puso fecha al juicio contra Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado

La Corte Suprema de Brasil anunció que el próximo 2 de septiembre comenzará el juicio contra Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022. El proceso definirá si el ex mandatario es responsable y, en caso de ser hallado culpable, si será detenido.