La fruta tropical que te ayudará a limpiar el cólon

Pocas frutas han generado tanto interés en los últimos años como la papaya. De sabor dulce y textura suave, este fruto tropical no solo se ha consolidado como una opción atractiva dentro de la comida saludable, sino que también ha sido señalado como un posible aliado para mejorar la digestión y favorecer el cuidado del colon. La pregunta que surge es si su reputación como “limpiadora natural” del sistema digestivo tiene fundamentos científicos o si se trata de otro mito alimentario.