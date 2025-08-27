Cómo preparar un pollo a las verduras en freidora de aire: fácil y saludable

Es importante para que cada ingrediente quede en su punto. Primero se deben saltear la cebolla, el zapallito, el morrón y unos dientes de ajo hasta que se ablanden y desarrollen sabor. Luego se reservan y se cocinan el pollo y las papas, que requieren una temperatura más alta y un tiempo mayor de cocción. Finalmente, las verduras previamente salteadas se reincorporan al plato para que se integren y tomen calor de manera uniforme.