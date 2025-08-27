Secciones
Cómo preparar un pollo a las verduras en freidora de aire: fácil y saludable

Simplifica los procesos, reduce olores y es mucho más saludable que una freidora tradicional.

Hace 2 Hs

La freidora de aire o airfryer, es una innovadora aliada en la cocina, debido a su simplicidad y facilidad a la hora de preparar la cena o el almuerzo. Simplifica los procesos, reduce olores y es mucho más saludable que una freidora tradicional. 

Otra gran ventaja es la reducción de utensilios que necesita este nuevo aparato. Por ejemplo, un plato como un pollo a las verduras, representaría una variedad de cacerolas y sartenes para lavar luego. Sin embargo, con una recetada compartida en el sitio Invitado de Invierno, esta receta es mucho más simple, fácil y sabrosa.

Cómo hacer un pollo con verduras en una freidora de aire

Ingredientes:

-500 g de pechuga de pollo o contramuslos deshuesados

-200 g de patatas

-2 calabacines

-1 pimiento rojo

-1 pimiento verde

-5 dientes de ajo

-50 g de aceite de oliva

-1 cda. de pimentón dulce o picante

-½ cdta. de comino molido

-1 cdta. de orégano seco

-1 buen puñado de frutos secos troceados (almendras laminadas, pistachos picados, etc.)

-Sal al gusto

Procedimiento

Para los trozos de pollo 

Se recomienda utilizar contramuslos deshuesados, ya que resultan más tiernos y jugosos que la pechuga. Si se prefiere la pechuga, también se puede usar sin problema, aunque requiere un control más cuidadoso del tiempo de cocción para que no quede seca. La clave está en lograr que la carne quede bien cocida pero conserve su jugosidad.

En cuanto a las verduras

Una combinación que funciona muy bien es la de papas cortadas en cubos junto con cebolla morada, zapallito verde y morrón. Esta mezcla aporta color, sabor y textura equilibrada al plato. También es posible ajustar la selección según lo que se tenga disponible en la feria o en la huerta, ya que la receta admite variaciones sin perder su esencia.

La forma de cocción 

Es importante para que cada ingrediente quede en su punto. Primero se deben saltear la cebolla, el zapallito, el morrón y unos dientes de ajo hasta que se ablanden y desarrollen sabor. Luego se reservan y se cocinan el pollo y las papas, que requieren una temperatura más alta y un tiempo mayor de cocción. Finalmente, las verduras previamente salteadas se reincorporan al plato para que se integren y tomen calor de manera uniforme.

Mezclar ingredientes distintos

Conviene prestar atención a los tiempos de cocción. Cocinar todos los elementos juntos desde el principio puede provocar que el pollo o las papas queden crudos mientras el zapallito y el morrón se pasan de cocción. Cocinar por tandas permite que cada alimento conserve su textura y sabor, logrando un plato equilibrado y con los sabores frescos de la huerta tucumana.

