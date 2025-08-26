Pan de avena en microondas en solo un minuto: la tendencia saludable que arrasa

TikTok se convirtió en la cuna de las recetas rápidas y saludables, y esta vez el pan de avena en microondas se volvió viral por su facilidad y su sencillez. Con solo unos pocos ingredientes y un minuto en el microondas, cualquiera puede disfrutar de un pan esponjoso y nutritivo en casa.
Ingredientes y preparación del pan de avena
Para realizar esta receta solo se necesita un bol, una fuente apta para microondas que actúe como molde y los siguientes ingredientes:
Un huevo
30 gramos de harina de avena integral
Media cucharadita de polvo para hornear
Una pizca de sal
Aceite de oliva virgen extra (para engrasar el molde)
Semillas al gusto (opcional, para decorar)
Pasos para preparar el pan de avena en microondas
Mezcla los ingredientes: en el bol, coloca el huevo, la harina de avena, el polvo para hornear y la sal. Remueve bien hasta obtener una mezcla homogénea. Puedes mezclar a mano o usar una batidora para facilitar el proceso.
Engrasa el molde: unta una capa de aceite de oliva en la fuente para evitar que el pan se pegue.
Vierte la mezcla y agrega semillas: coloca la masa en la fuente engrasada. Si deseas un toque extra, espolvorea semillas sobre la mezcla para añadir textura y sabor.
Cocción rápida: lleva la fuente al microondas y cocina durante un minuto a potencia máxima. Revisa que haya subido bien; si está muy húmedo, añade 10 segundos más.
Desmolda y disfruta: una vez cocido, retíralo con cuidado, y estará listo para disfrutar solo o acompañado de tus ingredientes favoritos.