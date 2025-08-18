El secreto de los "superancianos": cuáles son las claves para llegar a una vejez saludable

En un mundo donde la esperanza de vida y la salud crecen con cada década, el debate ya no es solo vivir más, sino vivir mejor, con una óptima calidad de vida hasta el final. Esta es la visión del doctor Eric Topol, cardiólogo y pionero en medicina traslacional, quien en su libro Superancianos y en su boletín Ground Truths le dio una nueva definición al envejecimiento saludable.