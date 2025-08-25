Caputo aseguró que la suba de tasas es transitoria pero que podría resentir la actividad comercial a corto plazo

El debate se intensificó a partir de un intercambio en la red social X, donde Caputo contestó a un posteo del economista Fernando Marull. En su mensaje, Marull advirtió que “las tasas de interés estén ridículamente altas y que no se explican por el riesgo político”, aunque al mismo tiempo minimizó el efecto de esa política sobre la economía real al afirmar que el crédito todavía no alcanza el 9% del PBI. Frente a ese planteo, el ministro reiteró que la estrategia de tasas elevadas responde a la necesidad de evitar presiones sobre los dólares en el tramo final antes de las elecciones.