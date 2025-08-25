Secciones
EconomíaNoticias económicas

Caputo aseguró que la suba de tasas es transitoria pero que podría resentir la actividad comercial a corto plazo

El titular de Hacienda sostuvo que se busca estabilizar el mercado cambiario en los meses previos a las elecciones de octubre.

Al CRUCE. Caputo le respondió al economista Marull, que criticó la suba de tasas. Al CRUCE. Caputo le respondió al economista Marull, que criticó la suba de tasas. FOTO TOMADA DE ELCRONISTA.COM
Hace 1 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender la política implementada por su equipo en los meses previos a las elecciones con el objetivo de estabilizar el mercado cambiario y evitar sobresaltos en la cotización de los dólares. En medio de un clima de tensión política y económica, el funcionario respondió a las críticas de distintos analistas que cuestionan la eficacia y las consecuencias de sostener tasas de interés muy elevadas como herramienta de control monetario.

Caputo, que ha sido uno de los principales arquitectos de la estrategia económica del Gobierno en este período, remarcó que “las tasas son endógenas” y que no se trata de una imposición discrecional del Ministerio de Economía, sino de un reflejo del escenario preelectoral. En esa línea, reconoció que “podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo”, aunque sostuvo que preservar la estabilidad cambiaria es una prioridad indiscutible en un contexto electoral que multiplica la incertidumbre.

Descalabro de tasas empuja rescates masivos en fondos comunes de inversión

Descalabro de tasas empuja rescates masivos en fondos comunes de inversión

El debate se intensificó a partir de un intercambio en la red social X, donde Caputo contestó a un posteo del economista Fernando Marull. En su mensaje, Marull advirtió que “las tasas de interés estén ridículamente altas y que no se explican por el riesgo político”, aunque al mismo tiempo minimizó el efecto de esa política sobre la economía real al afirmar que el crédito todavía no alcanza el 9% del PBI. Frente a ese planteo, el ministro reiteró que la estrategia de tasas elevadas responde a la necesidad de evitar presiones sobre los dólares en el tramo final antes de las elecciones.

Desde el Palacio de Hacienda explican que las medidas adoptadas tienen un carácter transitorio y buscan anclar expectativas en una etapa de máxima sensibilidad política. El temor oficial es que cualquier movimiento brusco en la cotización de los dólares genere un efecto dominó en los precios y, por ende, en la inflación, lo que podría profundizar la inestabilidad. En ese sentido, Caputo argumenta que la decisión de sostener tasas altas, aunque costosa para la actividad, es preferible a una corrida cambiaria que desordene todo el esquema económico.

Empresas: advirtieron que el acceso al crédito es inviable por las altas tasas

Empresas: advirtieron que el acceso al crédito es inviable por las altas tasas

Caputo aseguró que “una suba fuerte de las mismas durante un largo lapso de tiempo, sí te puede llevar a una recesión, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión en la economía real, más allá que pueda fondearse con capital propio”.

El titular de Hacienda consideró que "esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para La Libertad Avanza".

Además, Caputo explicó que “el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas”.

Temas El DólarInflaciónMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoLibertad AvanzaFernando Marull
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Plazo fijo: suben las tasas y alcanzan el 44% anual en algunos bancos

Plazo fijo: suben las tasas y alcanzan el 44% anual en algunos bancos

Qué espera el mercado de la inflación, el dólar y las tasas

Qué espera el mercado de la inflación, el dólar y las tasas

El ministro Caputo busca el aval del FMI en medio de la suba del dólar y de las tasas

El ministro Caputo busca el aval del FMI en medio de la suba del dólar y de las tasas

Plazo fijo o dólares: qué conviene hoy tras la baja del blue y la suba de las tasas

Plazo fijo o dólares: qué conviene hoy tras la baja del "blue" y la suba de las tasas

Autos eléctricos en Argentina: entre mitos, verdades y un futuro mixto

Autos eléctricos en Argentina: entre mitos, verdades y un futuro mixto

Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
3

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
4

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Comentarios