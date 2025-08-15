Empresas: advirtieron que el acceso al crédito es inviable por las altas tasas

En el marco de una reunión entre funcionarios del Gobierno, representantes de la Federación Económica de Tucumán (FET) y la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), se encendieron señales de alerta sobre la situación financiera que atraviesan las empresas agropecuarias en la provincia.
Durante el encuentro, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva (h), manifestó su preocupación por el difícil contexto económico que enfrenta el sector y remarcó que "endeudarse hoy es caro" debido a las elevadas tasas de interés, lo que dificulta el acceso a créditos.
Ante este panorama, el asesor financiero Facundo Argañaraz, integrante del equipo de la firma local Amauta, explicó que distintos factores afectan hoy al mercado financiero y complican el financiamiento para las empresas.
Argañaraz detalló que la actual suba de tasas ha sido consecuencia directa del desarme de las Lefis (Letras Fiscales de Liquidez - letras intransferibles que solo eran operadas por bancos), medida que el Banco Central (BCRA) implementó a mediados de julio. “Antes los bancos colocaban su liquidez sin riesgo a tasas del 29% o 30%. Con la eliminación de estas letras, esa liquidez pasó al mercado secundario, lo que generó una fuerte volatilidad”, explicó en una entrevista con el noticiero "BUEN DÍA", de LG Play.
Según el especialista, las tasas escalaron en pocos días del 10% al 110%, dejando al mercado sin una "ancla clara". “Hay excedentes de liquidez muy importante. El Banco Central trató de lanzar de a poco medidas para contener esto. Muchas fueron e corto plazo, pero sin un marco estable. Estas tasas, a los niveles actuales, encarecen todo tipo de financiamiento”, añadió.
La falta de previsibilidad provocó la paralización de herramientas históricas como el descuento de cheques, y las tasas para líneas básicas de crédito, como adelantos de sueldo, alcanzaron el 77% de TNA.
“El financiamiento está prácticamente frenado. Las empresas están muy golpeadas y no pueden encarar proyectos de inversión con estos costos. Endeudarse al 70% o 77% anual es muy elevado, y ni siquiera los fondos PYMEs están saliendo a comprar”, advirtió.
Argañaraz también mencionó que el lunes 18 vencerá un total de $15 billones, de los cuales el Banco Central logró absorber solo $9 billones. Los $6 billones restantes representan liquidez circulante que el Gobierno nacional busca controlar para evitar un traslado al dólar y una suba en la inflación, especialmente en la antesala de las elecciones de medio término.
“El Gobierno nacional está tratando de atrapar, más que un ‘corralón’, con el tema de la liquidez. Busca que comiencen a funcionar más como bancos y no entidades financieras y hacer ventajas en la colocación”, expresó.
El Banco Central –explicó- salió con una normativa para este lunes. “Abrieron una ventanilla de liquidez, donde saldrán a absorber obligatoriamente esos $6 billones. El objetivo será tratar de poner un techo a las tasas, al menos de corto plazo (60 0 90 días como tope). Las tasas elevadas se podrán registrar hasta las elecciones, pero no es algo sostenible en el tiempo”, acotó.
El Central también elevó los encajes bancarios en un 40%, lo cual “obligará a los bancos a inmovilizar más dinero”, según el asesor. “Esto va a llevar a que haya una baja de tasas, aunque no será de manera inmediata”, dijo.
“El empresario o la PyME puede esperar para el proyecto de inversión. Salir a endeudarme al 70%, solo lo haría si, entre las tasas altas, tenga una que me ayude a hacer un calce. Tratar de colocar también a esos valores, dinero que me ayude a cubrir el pago o la inversión”, remarcó.
“Sabiendo que el Gobierno nacional no dejará más liquidez en la economía, porque eso llevaría a más inflación o el aumento del dólar, estas tasas durarán hasta las elecciones. Entonces habrá un antes y un después, poselecciones, con tasas más calmas”, enfatizó.