Empresas: advirtieron que el acceso al crédito es inviable por las altas tasas

Argañaraz detalló que la actual suba de tasas ha sido consecuencia directa del desarme de las Lefis (Letras Fiscales de Liquidez - letras intransferibles que solo eran operadas por bancos), medida que el Banco Central (BCRA) implementó a mediados de julio. “Antes los bancos colocaban su liquidez sin riesgo a tasas del 29% o 30%. Con la eliminación de estas letras, esa liquidez pasó al mercado secundario, lo que generó una fuerte volatilidad”, explicó en una entrevista con el noticiero "BUEN DÍA", de LG Play.