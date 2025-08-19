Descalabro de tasas empuja rescates masivos en fondos comunes de inversión

La industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) en pesos atraviesa un proceso de reconfiguración de flujos, en un contexto marcado por una alta volatilidad en las tasas de interés que ya se extiende por más de un mes. A pesar de los rendimientos elevados que ofrecen estos instrumentos, los grandes inversores están priorizando opciones con retornos aún mayores, como las cauciones bursátiles o las Lecaps.
Esta dinámica genera un entorno de mayor incertidumbre, especialmente para las empresas, que deben gestionar su liquidez sin referencias claras. En contraste, los FCI en dólares mantienen una tendencia de crecimiento, consolidándose como una alternativa segura en un escenario de alta inestabilidad financiera.
Según datos del mercado, en los últimos 30 días las suscripciones netas de los FCI en pesos cayeron en $5 billones, de los cuales $3,7 billones corresponden a fondos Money Market. Esta tendencia se profundizó durante los últimos días de la semana pasada, con rescates por $1,4 billones el martes, $1,1 billones el miércoles, $333.000 millones el jueves y $404.000 millones el viernes, consignó el diario "Ámbito".
Los fondos retirados se volcaron principalmente hacia las cauciones bursátiles. Gabriel Bagattini, asesor financiero, señaló que mientras un FCI Money Market rendía cerca del 30% TNA, una caución a 24 horas superaba el 50% TNA.
Por su parte, Mauro Cognetta, socio de Global Focus Investments, coincidió en que los instrumentos de tasa están ofreciendo rendimientos muy altos, que permiten contener la inflación y sostener el tipo de cambio, aunque a costa de afectar la actividad económica y el financiamiento empresarial.
Cognetta también destacó que las empresas están modificando su forma de financiarse, y que hoy los FCI Money Market resultan menos atractivos frente a alternativas como las Lecaps o las cauciones. Aunque la caución más corta cerró el lunes con una fuerte baja (2,1%), se espera que las tasas vuelvan a niveles superiores al 40% anual. Sin embargo, la falta de certeza sobre la tasa de renovación agrega un componente de riesgo.
A este escenario se suma la reciente decisión del Banco Central (BCRA) de aumentar del 20% al 30% la exigencia de encajes para los depósitos en pesos de FCI Money Market y cauciones, lo que impactó en el rendimiento de las billeteras virtuales asociadas. No obstante, será clave el resultado de las próximas licitaciones del Tesoro para definir la política de tasas del Gobierno.
Bagattini explicó que el objetivo oficial es captar pesos para evitar su fuga hacia el dólar antes de las elecciones, ofreciendo tasas atractivas para retener liquidez. Además, mencionó que algunos inversores están optando por dolarizarse mediante bonos privados, como los de YPF, aprovechando el valor de entrada previo al pago de cupón en septiembre.
En paralelo al retroceso de los FCI en pesos, los fondos en dólares muestran un comportamiento opuesto. Según un informe de PPI con datos de julio, los FCI Money Market en dólares registraron un récord de ingresos, captando alrededor de $960.000 millones y aumentando su patrimonio administrado un 48%, hasta alcanzar los $4,5 billones (unos U$S3,3 millones al tipo de cambio CCL).
Estos fondos, diseñados para gestionar liquidez en dólares a muy corto plazo, se beneficiaron de los recientes cambios en el régimen cambiario. Con rendimientos en torno al 2% TNA y una duración promedio de 0,02 años, ofrecen la ventaja de liquidez inmediata. En cuanto a performance, lograron avances del 0,2% mensual en promedio, con escasa dispersión entre los distintos fondos.