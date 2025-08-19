Descalabro de tasas empuja rescates masivos en fondos comunes de inversión

La industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) en pesos atraviesa un proceso de reconfiguración de flujos, en un contexto marcado por una alta volatilidad en las tasas de interés que ya se extiende por más de un mes. A pesar de los rendimientos elevados que ofrecen estos instrumentos, los grandes inversores están priorizando opciones con retornos aún mayores, como las cauciones bursátiles o las Lecaps.