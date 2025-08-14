 Plazo fijo: suben las tasas y alcanzan el 44% anual en algunos bancos
Plazo fijo: suben las tasas y alcanzan el 44% anual en algunos bancos

En medio de un fuerte apretón monetario, los principales bancos elevaron sus tasas nominales anuales en pesos. El Banco Meridian lideró los incrementos, mientras que solo una entidad redujo su rendimiento.

Hace 29 Min

En agosto, los bancos que informan al Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicaron fuertes incrementos en las tasas nominales anuales (TNA) de los plazos fijos en pesos. La medida se dio en un contexto de mayor competencia por captar depósitos, con rendimientos que no se veían desde hacía meses.

Según los datos oficiales del BCRA, la suba promedio fue de 8,92 puntos porcentuales, con casos que superaron los 13 puntos. Incluso, algunas entidades llevaron sus tasas al 44% anual, mientras que solo un banco decidió bajar su rendimiento.

Los bancos que más subieron sus tasas en agosto

Banco Meridian S.A.: de 27,50% a 43,50% (+16 puntos)

Banco Hipotecario S.A.: de 32% a 45,5% (+13,5 puntos, la tasa más alta del relevamiento)

Banco de la Nación Argentina: +13,5 puntos

ICBC Argentina: de 29,50% a 42,85% (+13,35 puntos)

Banco Provincia de Córdoba S.A.: de 31% a 44% (+13 puntos)

Banco Bica S.A.: de 29% a 42% (+13 puntos)

Banco Voii S.A.: de 30,50% a 44% (+13,5 puntos)

Banco Galicia: de 30,25% a 43% (+12,75 puntos)

Otras subas destacadas

Banco Credicoop: de 30,25% a 42% (+11,75 puntos)

Banco CMF: de 33% a 44% (+11 puntos)

Banco Mariva: de 33% a 44% (+11 puntos)

Crédito Regional Compañía Financiera: de 32% a 44% (+12 puntos)

Banco de Corrientes: de 30,25% a 41% (+10,75 puntos)

Subas moderadas

Banco Macro: de 30% a 38% (+8 puntos)

Banco del Sol: de 31,50% a 40% (+8,5 puntos)

Banco Julio: de 31% a 38% (+7 puntos)

Banco Santander: de 28% a 35% (+7 puntos)

Banco Comafi: de 32% a 39% (+7 puntos)

Banco Provincia de Tierra del Fuego: de 34% a 40,5% (+6,5 puntos)

Los que menos subieron (y el que bajó)

Banco del Chubut: de 35,50% a 38% (+2,5 puntos)

Banco Ciudad: de 29,25% a 31% (+1,75 puntos)

Banco Masventas: redujo su tasa de 35,50% a 25% (-10,5 puntos)

Contexto económico

El aumento de tasas se dio en medio de un apretón monetario implementado por el Gobierno para absorber pesos, evitar presiones sobre el dólar y regular la liquidez del sistema financiero. En este marco, los bancos más pequeños y medianos lideraron las subas más agresivas, mientras que las grandes entidades optaron por ajustes más moderados.

