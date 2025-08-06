 Qué espera el mercado de la inflación, el dólar y las tasas
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Qué espera el mercado de la inflación, el dólar y las tasas

Los analistas corrigieron al alza las proyecciones en el Relevamiento difundido por el Banco Central.

ARCHIVO FOTO/ISTOCK.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estos son los 10 autos 0 Km más baratos en Argentina, tras el salto del dólar

Estos son los 10 autos 0 Km más baratos en Argentina, tras el salto del dólar

Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025

Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025

Crecen las compras de artículos de línea blanca en Chile

Crecen las compras de artículos de línea blanca en Chile

El Gobierno recibe U$S2.000 millones del FMI, mientras persisten los desafíos económicos

El Gobierno recibe U$S2.000 millones del FMI, mientras persisten los desafíos económicos

Autos 0 km: aumentó un 12% el precio de lista tras el salto del dólar oficial

Autos 0 km: aumentó un 12% el precio de lista tras el salto del dólar oficial

Lo más popular
La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia
1

La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia

Tras el susto, Franco Colapinto volverá al trabajo: ¿cómo fue el accidente en Hungaroring?
2

Tras el susto, Franco Colapinto volverá al trabajo: ¿cómo fue el accidente en Hungaroring?

Horror en Jujuy: lo que encontraron en un baño complica aún más el caso del presunto asesino serial
3

Horror en Jujuy: lo que encontraron en un baño complica aún más el caso del presunto asesino serial

Darío Pérez, sentenciado a perpetua: “Soy inocente. Encubrieron lo que pasó en la casa del juez”
4

Darío Pérez, sentenciado a perpetua: “Soy inocente. Encubrieron lo que pasó en la casa del juez”

La salvó la basura: una mujer salió ilesa tras caer con su camioneta al Canal Sur
5

"La salvó la basura": una mujer salió ilesa tras caer con su camioneta al Canal Sur

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina
6

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Más Noticias
Llegan a Tucumán listas con aumentos de precios y se advierte una mayor caída del consumo

Llegan a Tucumán listas con aumentos de precios y se advierte una mayor caída del consumo

La textil Santista advierte sobre suspensiones en Tucumán por el aumento de las importaciones

La textil Santista advierte sobre suspensiones en Tucumán por el aumento de las importaciones

Horror en Jujuy: lo que encontraron en un baño complica aún más el caso del presunto asesino serial

Horror en Jujuy: lo que encontraron en un baño complica aún más el caso del presunto asesino serial

El escalofriante relato de Julieta Prandi sobre los abusos de su ex marido: No quería vivir más

El escalofriante relato de Julieta Prandi sobre los abusos de su ex marido: "No quería vivir más"

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Plazo fijo o dólares: qué conviene hoy tras la baja del blue y la suba de las tasas

Plazo fijo o dólares: qué conviene hoy tras la baja del "blue" y la suba de las tasas

Tras el susto, Franco Colapinto volverá al trabajo: ¿cómo fue el accidente en Hungaroring?

Tras el susto, Franco Colapinto volverá al trabajo: ¿cómo fue el accidente en Hungaroring?

Se accidentó Franco Colapinto durante la prueba de neumáticos de Alpine: fue hospitalizado

Se accidentó Franco Colapinto durante la prueba de neumáticos de Alpine: fue hospitalizado

Comentarios