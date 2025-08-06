Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Qué espera el mercado de la inflación, el dólar y las tasas
Los analistas corrigieron al alza las proyecciones en el Relevamiento difundido por el Banco Central.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
ARCHIVO FOTO/ISTOCK.
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estos son los 10 autos 0 Km más baratos en Argentina, tras el salto del dólar
Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025
Crecen las compras de artículos de línea blanca en Chile
El Gobierno recibe U$S2.000 millones del FMI, mientras persisten los desafíos económicos
Autos 0 km: aumentó un 12% el precio de lista tras el salto del dólar oficial
Lo más popular
La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia
Tras el susto, Franco Colapinto volverá al trabajo: ¿cómo fue el accidente en Hungaroring?
Horror en Jujuy: lo que encontraron en un baño complica aún más el caso del presunto asesino serial
Darío Pérez, sentenciado a perpetua: “Soy inocente. Encubrieron lo que pasó en la casa del juez”
"La salvó la basura": una mujer salió ilesa tras caer con su camioneta al Canal Sur
“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina
Más Noticias
Llegan a Tucumán listas con aumentos de precios y se advierte una mayor caída del consumo
La textil Santista advierte sobre suspensiones en Tucumán por el aumento de las importaciones
Horror en Jujuy: lo que encontraron en un baño complica aún más el caso del presunto asesino serial
El escalofriante relato de Julieta Prandi sobre los abusos de su ex marido: "No quería vivir más"
“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina
Plazo fijo o dólares: qué conviene hoy tras la baja del "blue" y la suba de las tasas
Tras el susto, Franco Colapinto volverá al trabajo: ¿cómo fue el accidente en Hungaroring?
Se accidentó Franco Colapinto durante la prueba de neumáticos de Alpine: fue hospitalizado
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más