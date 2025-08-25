Secciones
Un bombardeo israelí contra un hospital en Gaza dejó al menos 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas

La Defensa Civil de la Franja de Gaza informó que las víctimas fallecieron en un ataque de doble impacto contra el Hospital Nasser, en Jan Yunis. Entre los muertos se encuentran periodistas de AP, Al Jazeera y Reuters.

AL SUR. El centro asistencial atacado era utilizado por la prensa internacional debido a su buena conectividad AL SUR. El centro asistencial atacado era utilizado por la prensa internacional debido a su buena conectividad CAPTURA DE VIDEO / TOMADO DE INFOBAE.COM
Hace 1 Hs

Al menos 15 personas murieron este lunes en un bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. La Defensa Civil local precisó que entre las víctimas se encontraban cuatro periodistas, un miembro de la organización de rescate y varios pacientes.

Según denunciaron las autoridades palestinas, se trató de un ataque de “doble impacto”: un primer misil alcanzó el cuarto piso del hospital y, minutos más tarde, otro proyectil golpeó el mismo sector mientras trabajaban los equipos de auxilio. El Hospital Nasser es el mayor centro sanitario del sur del enclave y ha sido objeto de incursiones y bombardeos desde el inicio de la guerra.

La ONU declaró la hambruna en el norte de Gaza, mientras que Israel negó las acusaciones

La ONU declaró la hambruna en el norte de Gaza, mientras que Israel negó las acusaciones

Entre los periodistas fallecidos se encuentra Mariam Dagga, de 33 años, colaboradora de la agencia AP que realizaba coberturas sobre la situación de los médicos en el hospital. También murieron Mohammed Salam, de la cadena Al Jazeera, y Hussam al-Masri, camarógrafo de Reuters. Otro fotógrafo de esa agencia, Hatem Khaled, resultó herido.

El ejército israelí dijo a la agencia AFP que se encuentra “verificando” el incidente. En paralelo, el Hospital Shifa, en la ciudad de Gaza, reportó la muerte de tres palestinos (entre ellos un niño) en un ataque contra un vecindario próximo, en momentos en que Israel prepara una nueva ofensiva terrestre.

La agencia Reuters expresó estar “devastada” por la muerte de su colaborador y pidió garantías para la seguridad de los periodistas que cubren el conflicto.

Temas IsraelPalestinaFranja de GazaGuerra entre Israel y Hamas
