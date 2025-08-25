Un bombardeo israelí contra un hospital en Gaza dejó al menos 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas

Según denunciaron las autoridades palestinas, se trató de un ataque de “doble impacto”: un primer misil alcanzó el cuarto piso del hospital y, minutos más tarde, otro proyectil golpeó el mismo sector mientras trabajaban los equipos de auxilio. El Hospital Nasser es el mayor centro sanitario del sur del enclave y ha sido objeto de incursiones y bombardeos desde el inicio de la guerra.