La ONU declaró la hambruna en el norte de Gaza, mientras que Israel negó las acusaciones

Las reacciones de Israel

Israel respondió rápidamente a la declaración al negar rotundamente que haya una hambruna en Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel desestimó el informe como parcial y basado en "mentiras de Hamas". También afirmó que más de 100.000 camiones de ayuda ingresaron a Gaza desde el inicio de la guerra, los mercados están abastecidos y los precios de los alimentos están bajando. Israel acusó a Hamas de saquear la ayuda humanitaria y a las organizaciones de ayuda de no distribuirla de manera efectiva, mientras que Hamas niega estas acusaciones.