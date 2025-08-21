Israel moviliza a 60.000 reservistas para tomar Ciudad de Gaza

La proposición se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff, que había sido validado por Israel. Este contempla la liberación de 10 rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos, a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra. Los restantes serían liberados tras una segunda fase de negociaciones, según fuentes de Hamas y la Yihad Islámica.