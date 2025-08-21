Secciones
Israel moviliza a 60.000 reservistas para tomar Ciudad de Gaza

Netanyahu prepara la ofensiva sobre la capital del enclave palestino.

AVANCE. Tropas israelíes llevan tanques al límite con la Franja de Gaza, en medio de la inminente ofensiva. AVANCE. Tropas israelíes llevan tanques al límite con la Franja de Gaza, en medio de la inminente ofensiva.
Hace 3 Hs

TEL AVIV, Israel.- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó movilizar a 60.000 reservistas tras aprobar el plan para tomar Ciudad de Gaza, que Hamas calificó de “desprecio flagrante” a los esfuerzos de mediación para lograr una tregua.

El gabinete de seguridad presidido por el primer ministro Benjamin Netanyahu había autorizado a inicios de mes un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar al movimiento islamista palestino.

El ministro Katz “ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza”, la mayor localidad de este territorio costero palestino, y autorizó “la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios”, que suman 60.000 hombres, indicó su departamento.

Para Hamas, que aceptó una última propuesta de acuerdo de alto el fuego de los mediadores, el anuncio demuestra “un desprecio flagrante por los esfuerzos realizados por los mediadores”.

Netanyahu “demuestra que es el verdadero obstáculo para cualquier acuerdo, que no le importa la vida (de los rehenes) y que no tiene la intención de recuperarlos”, agregó en un comunicado.

La Defensa Civil local informó ayer que 21 personas murieron en ataques y disparos israelíes.

En el sur del territorio, el ejército israelí afirmó haber matado a una decena de combatientes de Hamas al repeler un ataque de su brazo armado, que aseguró haber matado a un número indeterminado de soldados israelíes.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, la prensa no puede verificar de forma independiente los balances y las afirmaciones de la Defensa Civil o del ejército israelí.

“Hasta 2026”

En los últimos días, Israel intensificó sus ataques aéreos y sus operaciones en tierra en Ciudad de Gaza y los campos de refugiados aledaños, considerados los últimos bastiones de Hamás.

Los barrios de Zeitún y Al Sabra son objeto de intensos bombardeos, según los habitantes.

La operación militar en Ciudad de Gaza y sus alrededores será “progresiva, precisa y selectiva”, explicó un responsable militar.

“Algunos de estos lugares son zonas en las que no hemos operado anteriormente, donde Hamas conserva capacidad militar”, precisó. La operación continuará hasta 2026, adelantó la radio.

La decisión del titular de Defensa llega dos días después de que el movimiento islamista indicara haber aceptado una nueva propuesta de tregua de los mediadores -Egipto, Qatar y Estados Unidos-. Israel sigue sin reaccionar formalmente a la iniciativa.

La proposición se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff, que había sido validado por Israel. Este contempla la liberación de 10 rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos, a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra. Los restantes serían liberados tras una segunda fase de negociaciones, según fuentes de Hamas y la Yihad Islámica.

ESTALLIDO. Residentes palestinos corren para ponerse a cubierto de un ataque israelí en Jabalia, al norte de Gaza. ESTALLIDO. Residentes palestinos corren para ponerse a cubierto de un ataque israelí en Jabalia, al norte de Gaza.

Un alto funcionario israelí indicó que el gabinete de Netanyahu “no ha cambiado” de política y que sigue “exigiendo la liberación” de todos los rehenes en una sola vez, “de conformidad con los principios fijados” para poner fin a la guerra.

Desde el inicio de la guerra, Israel asedia Gaza y a sus más de dos millones de palestinos, amenazados por una “hambruna generalizada”, según Naciones Unidas. Israel rechaza estas acusaciones, y dice haber autorizado la entrada de más ayuda en las últimas semanas.

El conflicto se desencadenó por el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual milicianos islamistas mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

También secuestraron a 251 rehenes, de los cuales 49 siguen cautivos en Gaza, entre ellos 27 muertos, según el ejército israelí.

En Gaza, las represalias israelíes han matado a 62.122 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud palestino -gobernado por Hamas-, considerados fiables por la ONU.

Colonias en Cisjordania

El conflicto aumentó las tensiones en Cisjordania ocupada, donde Israel aprobó ayer un proyecto de construcción de 3.400 viviendas, que impediría la creación de un posible Estado palestino con continuidad territorial.

La Autoridad Palestina afirmó que la decisión convertirá este territorio en una “verdadera prisión”, y la ONU y la Unión Europea instaron a Israel a renunciar a su construcción.

“Me complace anunciar que hace una hora la administración civil aprobó la planificación para la construcción del barrio E1”, anunció Guy Yifrah, alcalde de la colonia israelí de Malé Adumim, al este de Jerusalén.

“Esto socava las posibilidades de implementar la solución de dos Estados, establecer un Estado palestino sobre el terreno y fragmenta su unidad geográfica y demográfica”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina.

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich -figura de la extrema derecha-, llamó la semana pasada a acelerar la implementación del plan y a anexar Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, en respuesta a los anuncios de varios países sobre su intención de reconocer un Estado palestino.

La ONG israelí Paz Ahora, contraria a la colonización, advirtió contra un “plan fatal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de una solución de dos Estados” al conflicto.

Fuera de Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, viven en Cisjordania unos tres millones de palestinos, junto a 500.000 israelíes establecidos en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional.

La colonización de Cisjordania, fronteriza con Jordania, se ha mantenido bajo todos los gobiernos israelíes, tanto de izquierda como de derecha, desde 1967.

