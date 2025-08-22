Israel llama a evacuar los hospitales del norte de Gaza

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que dará la aprobación final para la toma de control de la Ciudad de Gaza, a la vez que reanudará las negociaciones con Hamas para la liberación de todos los rehenes israelíes restantes y poner fin a la guerra en los términos de Israel, en una estrategia ambigua que combina fuerza militar y diplomática.
Por lo pronto, el ejército israelí ya “informó” al personal médico y a las organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza para que comiencen a elaborar planes de evacuación ante una ofensiva militar para tomar la zona. El comunicado dice que oficiales israelíes informaron a “los funcionarios médicos y a las organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza (...) que se preparen para la evacuación de la población hacia el sur de la Franja de Gaza”.
El anuncio se produce después de que el ministerio de Defensa israelí aprobó esta semana una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza y ordenó el reclutamiento de unos 60.000 reservistas, lo que agudiza los temores de que la campaña agrave la ya catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
Según el comunicado, el ejército informó a las partes pertinentes en Gaza para que comiencen a reubicar el equipo hospitalario en el sur. “Los oficiales enfatizaron a los responsables médicos que están realizando ajustes en la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja para recibir a los enfermos y heridos, y que se prevé un aumento en la entrada del equipo médico necesario”, señala el comunicado.
El Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamas, respondió con una negativa al llamado israelí y expresó “su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación”.
“Tal medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a recibir atención médica y pondría en peligro inminente la vida de residentes, pacientes y heridos”, aseguró el Ministerio, que llamó a las organizaciones internacionales y de Naciones Unidas a actuar para proteger lo que queda del sistema sanitario.
“Asesinatos masivos”
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, de la ONU, señaló que la decisión de Israel de tomar el control total de la ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a su población conducirá a “asesinatos masivos de civiles y la destrucción de la infraestructura necesaria para la supervivencia”.
“Vemos una recurrencia del uso de métodos y medios de guerra que han llevado a matanzas, lesiones graves, desplazamientos forzados, arrestos arbitrarios, hambre y destrucción masiva, en operaciones militares anteriores en el norte de Gaza y Rafah”, comunicó la Oficina.
El organismo dijo que, en los últimos días, el Ejército israelí intensificó sus ataques contra lugares en el este y el sur de la ciudad de Gaza, especialmente en el vecindario de Zeitun.
Cientos de familias se han visto obligadas a huir, entre ellas muchos niños, personas con discapacidad y ancianos, en condiciones humanitarias extremas, mientras que otras siguen varadas y aisladas de alimentos, agua y medicinas.
Desde el 8 de agosto, la Oficina ha registrado 54 ataques contra edificios residenciales y manzanas enteras en Ciudad de Gaza, que han causado la muerte de al menos 87 palestinos (25 niños, 24 hombres y 12 mujeres).
Familias enteras han sido asesinadas en estos ataques. También han registrado ataques contra refugios, incluidas tiendas de campaña y escuelas, que han causado la muerte de al menos 14 palestinos. El organismo estima que estas cifras representan una parte del número real de víctimas, debido a la falta de información y que indican que “la destrucción sistemática de la ciudad de Gaza ya está en marcha”.
El Ejército israelí sigue instando a los palestinos a trasladarse a Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, donde ha bombardeado repetidamente las tiendas de campaña de los desplazados. Sin embargo, la Oficina advierte que la zona está superpoblada de desplazados que luchan por sobrevivir, sin acceso a alimentos, agua y otras necesidades básicas. Las familias ya están agotadas y traumatizadas por los repetidos desplazamientos.
“La destrucción generalizada de edificios residenciales en el este y el sur de la ciudad de Gaza no parece estar justificada por una necesidad militar imperiosa ni ser absolutamente necesaria para operaciones militares”.