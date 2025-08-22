Israel llama a evacuar los hospitales del norte de Gaza

Por lo pronto, el ejército israelí ya “informó” al personal médico y a las organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza para que comiencen a elaborar planes de evacuación ante una ofensiva militar para tomar la zona. El comunicado dice que oficiales israelíes informaron a “los funcionarios médicos y a las organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza (...) que se preparen para la evacuación de la población hacia el sur de la Franja de Gaza”.