El ejército israelí aprueba la nueva ofensiva en Gaza

TEL AVIV, Israel.- El ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, donde el movimiento islamista Hamas condenó sus “agresivas” incursiones terrestres en Ciudad de Gaza, la mayor aglomeración urbana en el territorio palestino. Testigos informaron de intensos ataques aéreos sobre la ciudad, así como de la presencia de tanques israelíes y fuertes explosiones en los barrios de Tal al Hawa y Zeitun, donde el ejército estaba demoliendo casas.
Según la Defensa Civil de Gaza y fuentes médicas, 75 palestinos, entre ellos varios menores, murieron el miércoles por disparos israelíes. Al menos 34 esperaban ayuda humanitaria.
Tras 22 meses de guerra, Israel quiere tomar el control de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio y de los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas de la Franja de Gaza. Con esta ofensiva busca desmantelar los últimos bastiones de Hamas.
Nueva fase
Por orden del gabinete militar del primer ministro Benjamin Netanyahu, el ejército, que controla tres cuartas partes del territorio, se prepara para lanzar la nueva fase para liberar a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, aprobó el marco principal del plan operativo del ejército en la Franja de Gaza.
“Desde hace varios días, los tanques avanzan (...) en la parte sureste del barrio de Zeitun, destruyendo casas. También avanzan en la parte sur de Tal al Hawa”, contó Abu Ahmed Abbas, un hombre de 46 años cuya casa fue destruida en este barrio.
“Las explosiones son masivas, hay muchos bombardeos (...) los tanques siguen allí y he visto a decenas de civiles huir”, dijo Fatum, una mujer de 51 años que vive con su marido y su hija en una tienda en Tal al Hawa.