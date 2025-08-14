 El ejército israelí aprueba la nueva ofensiva en Gaza
Secciones
Mundo

El ejército israelí aprueba la nueva ofensiva en Gaza
PANORÁMICA. Soldados israelíes observan la destrucción de Gaza.
Hace 3 Hs

TEL AVIV, Israel.- El ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, donde el movimiento islamista Hamas condenó sus “agresivas” incursiones terrestres en Ciudad de Gaza, la mayor aglomeración urbana en el territorio palestino. Testigos informaron de intensos ataques aéreos sobre la ciudad, así como de la presencia de tanques israelíes y fuertes explosiones en los barrios de Tal al Hawa y Zeitun, donde el ejército estaba demoliendo casas.

Según la Defensa Civil de Gaza y fuentes médicas, 75 palestinos, entre ellos varios menores, murieron el miércoles por disparos israelíes. Al menos 34 esperaban ayuda humanitaria.

Tras 22 meses de guerra, Israel quiere tomar el control de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio y de los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas de la Franja de Gaza. Con esta ofensiva busca desmantelar los últimos bastiones de Hamas.

Nueva fase

Por orden del gabinete militar del primer ministro Benjamin Netanyahu, el ejército, que controla tres cuartas partes del territorio, se prepara para lanzar la nueva fase para liberar a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, aprobó el marco principal del plan operativo del ejército en la Franja de Gaza.

“Desde hace varios días, los tanques avanzan (...) en la parte sureste del barrio de Zeitun, destruyendo casas. También avanzan en la parte sur de Tal al Hawa”, contó Abu Ahmed Abbas, un hombre de 46 años cuya casa fue destruida en este barrio.

Alerta en Gaza: cinco países lanzan ayuda humanitaria, mientras crece la hambruna

Alerta en Gaza: cinco países lanzan ayuda humanitaria, mientras crece la hambruna

“Las explosiones son masivas, hay muchos bombardeos (...) los tanques siguen allí y he visto a decenas de civiles huir”, dijo Fatum, una mujer de 51 años que vive con su marido y su hija en una tienda en Tal al Hawa.

Temas IsraelFranja de GazaHamasBenjamin NetanyahuGuerra entre Israel y Hamas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Israel prepara la ocupación total de Gaza

Israel prepara la ocupación total de Gaza

Alerta en Gaza: cinco países lanzan ayuda humanitaria, mientras crece la hambruna

Alerta en Gaza: cinco países lanzan ayuda humanitaria, mientras crece la hambruna

Lo más popular
Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos
1

Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos

La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia
2

La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia

Zoe, la profesora creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina
3

Zoe, la "profesora" creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina

El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos
4

El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos

CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad
5

CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT
6

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres

A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres

Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

Comentarios