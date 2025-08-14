El ejército israelí aprueba la nueva ofensiva en Gaza

TEL AVIV, Israel.- El ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, donde el movimiento islamista Hamas condenó sus “agresivas” incursiones terrestres en Ciudad de Gaza, la mayor aglomeración urbana en el territorio palestino. Testigos informaron de intensos ataques aéreos sobre la ciudad, así como de la presencia de tanques israelíes y fuertes explosiones en los barrios de Tal al Hawa y Zeitun, donde el ejército estaba demoliendo casas.