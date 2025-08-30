Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

El estudio, realizado con casi 2.000 participantes con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, demostró que aquellos que estaban mal hidratados experimentaron un declive cognitivo significativamente mayor en un período de dos años, en comparación con aquellos que mantenían una hidratación adecuada. Los investigadores evaluaron la salud cognitiva de los participantes mediante pruebas neuropsicológicas y una evaluación general de su estado mental.