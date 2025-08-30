Secciones
SociedadSalud

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Un estudio reveló la importancia para lo cognitivo el consumo del agua, en especial en adultos mayores.

La hidratación juega un papel crucial en los niveles de energía. La hidratación juega un papel crucial en los niveles de energía.
Hace 1 Hs

Un nuevo estudio revela el poder del agua para proteger la salud cognitiva a medida que envejecemos. La investigación reveló cómo un hábito aparentemente inofensivo, la deshidratación crónica, puede estar acelerando el deterioro de la memoria y las funciones cerebrales.

Si bien es sabido que el cerebro se deteriora con la edad, investigadores de la Universidad Rovira encontraron una conexión directa entre la hidratación y la salud cognitiva en adultos mayores.

El estudio, realizado con casi 2.000 participantes con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, demostró que aquellos que estaban mal hidratados experimentaron un declive cognitivo significativamente mayor en un período de dos años, en comparación con aquellos que mantenían una hidratación adecuada. Los investigadores evaluaron la salud cognitiva de los participantes mediante pruebas neuropsicológicas y una evaluación general de su estado mental.

El agua es fundamental

El agua representa el 60% de nuestro cuerpo y es vital para todas sus funciones. La deshidratación, a menudo ignorada, afecta directamente la función cognitiva y la memoria.

Según la guía de Hidratación del Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS), perdemos alrededor de 2 litros de agua al día sin darnos cuenta. Señales como sequedad en la boca, debilidad, dolor de cabeza, piel seca, dificultad para concentrarse y fatiga son alertas de que necesitamos hidratarnos. Un color de orina claro también indica una hidratación adecuada.

Rehidrata tu cerebro

Para mantener una hidratación óptima y proteger tu salud cognitiva, los expertos del IIAS recomiendan:

-Comienza el día con agua: bebe uno o dos vasos lentamente al despertar.

-Hidrátate en movimiento: lleva una botella contigo y toma sorbos cada dos horas.

-Come hidratación: incluye frutas y verduras ricas en agua en tu dieta.

-Agua en cada comida: acompaña tus alimentos con un vaso de agua.

-Aumenta la ingesta con la actividad: bebe más agua durante el ejercicio o la exposición al sol.

-Un último trago antes de dormir: toma un vaso de agua antes de acostarte.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un bombardeo israelí contra un hospital en Gaza dejó al menos 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas

Un bombardeo israelí contra un hospital en Gaza dejó al menos 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas

El hábito diario que daña tu memoria y acelera el envejecimiento sin que lo notes

El hábito diario que daña tu memoria y acelera el envejecimiento sin que lo notes

Qué especias agregarle al café para potenciar la memoria y cuidar el cerebro

Qué especias agregarle al café para potenciar la memoria y cuidar el cerebro

Cuáles son los cinco ejercicios que ayudan a ganar masa muscular sin utilizar máquinas

Cuáles son los cinco ejercicios que ayudan a ganar masa muscular sin utilizar máquinas

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
3

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
4

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos
6

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Más Noticias
Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta naranja: pronostican vientos de más de 120km/h en el NOA y tormentas abundantes en Cuyo

Alerta naranja: pronostican vientos de más de 120km/h en el NOA y tormentas abundantes en Cuyo

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Comentarios