Alerta en Gaza: cinco países lanzan ayuda humanitaria, mientras crece la hambruna

Críticas internacionales a la expansión militar israelí

La ayuda humanitaria se produce en un contexto de creciente tensión y críticas internacionales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó esta semana el plan de Israel de expandir sus operaciones militares y tomar el control de la Ciudad de Gaza, calificándolo como un "desastre de una gravedad sin precedentes". Macron ha instado a un alto el fuego permanente y ha propuesto la creación de una coalición internacional bajo un mandato de las Naciones Unidas para estabilizar el enclave.