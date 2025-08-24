Paro de controladores aéreos: ¿Cuántos vuelos se verán afectados este domingo?

El paro de controladores aéreos, impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) mantiene este domingo alteradas las operaciones en los aeropuertos de toda la Argentina y ya ha provocado decenas de cancelaciones y reprogramaciones, en medio de un reclamo salarial que enfrenta al gremio con las autoridades de los organismos estatales. En Tucumán, hoy se vieron afectados dos servicios de Aerolíneas Argentinas, mientras que en Aeroparte fueron cancelados casi un centenar.