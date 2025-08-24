Paro de controladores aéreos: ¿Cuántos vuelos se verán afectados este domingo?

El paro de controladores aéreos, impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) mantiene este domingo alteradas las operaciones en los aeropuertos de toda la Argentina y ya ha provocado decenas de cancelaciones y reprogramaciones, en medio de un reclamo salarial que enfrenta al gremio con las autoridades de los organismos estatales. En Tucumán, hoy se vieron afectados dos servicios de Aerolíneas Argentinas, mientras que en Aeroparte fueron cancelados casi un centenar.
El conflicto comenzó el viernes con la cancelación de casi 100 vuelos y miles de pasajeros varados en distintas terminales del país. El plan de lucha anunciado por Atepsa se extenderá hasta el 30 de agosto, con paros en franjas horarias específicas que afectarán la programación de las aerolíneas, en especial a Aerolíneas Argentinas, la principal operadora de los servicios de cabotaje dentro del país.
El gremio confirmó que las interrupciones se desarrollarán en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22. En esos lapsos no se autorizarán despegues ni recepción de planes de vuelo, aunque los aterrizajes estarán permitidos para garantizar la seguridad operacional.
“Expresamos nuestro rechazo y repudio a la intención de las autoridades de de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras que día a día sostenemos el sistema de navegación aérea”, señaló Atepsa en un comunicado difundido el sábado, en el que ratificó la continuidad del paro de controladores aéreos.
Qué días continuará el paro de controladores aéreos
El calendario de medidas de fuerza de Atepsa establece además que el martes 26 los cortes se trasladarán a la mañana, entre las 7 y las 11, y en la tarde de 14 a 17. En tanto, el jueves 28 y el sábado 30 volverán a registrarse suspensiones en los turnos de la tarde y la noche.
Reclamo por sueldos congelados
La protesta se centra en un reclamo salarial. Desde Atepsa advirtieron que los sueldos llevan diez meses congelados y exigen un aumento del 45%. Según el sindicato, la falta de respuestas de la EANA, la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo no solo frena la negociación, sino que además “genera precarización del sistema”.
El gremio también denuncia que el conflicto pone en riesgo la capacidad de respuesta y la seguridad del servicio de navegación aérea, algo que las autoridades rechazan de plano.
La empresa estatal confirmó que este domingo debió cancelar 46 vuelos de cabotaje y reprogramar otros 122, dentro de una operación prevista de 320 servicios. Según estimaciones oficiales, más de 4.400 pasajeros resultaron afectados de manera directa por las cancelaciones y miles más podrían sufrir demoras.
Aerolíneas Argentinas aseguró que notificará cualquier cambio por correo electrónico y, en el caso de los pasajes adquiridos a través de agencias, instó a los pasajeros a realizar las consultas por esa vía.
¿Dónde puedo revisar el estado de mi vuelo?
Las compañías que operan desde el Aeropuerto Benjamín Matienzo mantienen habilitadas diferentes vías de comunicación para actualizar los estados de sus vuelos.
- Todos los vuelos desde el aeropuerto Benjamín Matienzo: clic aquí.
- Revisar el estado de los vuelos de Aerolíneas Argentinas: clic aquí.
- Revisar el estado de los vuelos de JetSmart: clic aquí.
- Revisar el estado de los vuelos de FlyBondi: clic aquí.