Confirman que continuará el paro de los controladores

Las medidas de fuerza, que rigen hasta el sábado 30, consisten en impedir despegues entre las 19 y las 22 horas, sin afectar aterrizajes ni vuelos en curso. “Nuestro espacio aéreo no se cierra y la seguridad nunca está en riesgo. Todas las aeronaves que están volando son atendidas con normalidad. Lo que hacemos es no autorizar despegues durante esas franjas horarias”, aclaró el dirigente sindical.