Confirman que continuará el paro de los controladores

El principal reclamo es la falta de aumentos salariales desde agosto de 2024, a pesar de múltiples negociaciones y dos conciliaciones obligatorias que no lograron destrabar la paritaria.

Hace 3 Hs

El representante de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), Julián Gaday, explicó los motivos del conflicto que desde esta semana afecta los vuelos en todo el país. El principal reclamo es la falta de aumentos salariales desde agosto de 2024, a pesar de múltiples negociaciones y dos conciliaciones obligatorias que no lograron destrabar la paritaria.

“En septiembre se va a cumplir un año desde nuestro último incremento. Desde marzo venimos reclamando en todas las instancias, incluidas dos conciliaciones obligatorias, y nunca hubo una oferta salarial concreta por escrito. El gobierno y la empresa hablan de un 15%, pero eso jamás se firmó en un acta”, señaló Gaday en diálogo con Splendid AM 990.

Las medidas de fuerza, que rigen hasta el sábado 30, consisten en impedir despegues entre las 19 y las 22 horas, sin afectar aterrizajes ni vuelos en curso. “Nuestro espacio aéreo no se cierra y la seguridad nunca está en riesgo. Todas las aeronaves que están volando son atendidas con normalidad. Lo que hacemos es no autorizar despegues durante esas franjas horarias”, aclaró el dirigente sindical.

El conflicto impacta en todas las compañías aéreas y vuelos privados del país. “Afecta a toda aeronave que esté en tierra en ese horario. No distinguimos entre Aerolíneas Argentinas o empresas privadas. La medida es nacional”, explicó. 

Finalmente, Gaday fue contundente: “Lo que reclamamos es simple: una propuesta salarial real, escrita y firmada en un acta. Mientras no exista, las medidas seguirán”.

