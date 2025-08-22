Comenzó el paro de controladores aéreos: ¿cómo impacta en Tucumán la medida de fuerza?

El paro de los controladores aéreos podría afectar la actividad en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) expresó su rechazo a la medida de fuera, al calificarla como perjudicial para un servicio esencial.
"Tras la finalización de la última conciliación obligatoria, EANA participó en las últimas semanas de 17 audiencias junto a los demás actores intervinientes en estas instancias de negociación, en las que fue imposible alcanzar algún tipo de acuerdo con el gremio ATEPSA debido a su postura intransigente", afirmó la empresa en un comunicado.
Al mediodía, la empresa Aerolíneas Argentinas anunció que el vuelo que debe salir de Tucumán a Buenos Aires a las 15.20 está en horario. Se trata del vuelo AR 1477 con destino a Aeroparque. Sin embargo, el siguiente vuelo que sale desde Tucumán a Buenos Aires aparece en pantalla como "Demorado". Se trata del vuelo AR 1483 con destino a Ezeiza.
Las autoridades recomendaron a los pasajeros contactarse con Aerolíneas Argentinas al (+5411)5199-3555 de Lunes a Viernes de 8 a 20horas y Sábados, Domingo y feriados de 8 a 14 horas; o por WhatsApp al (+549)11-4940-4798, de Lunes a Viernes de 9 a 18 horas.
Otra aerolínea busca el menor impacto
En tanto que Jetsmart informó que ha implementado todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto sobre los pasajeros, ofreciendo opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre de 2025. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2025 a través de “Administra tu vuelo” en el sitio web.
El equipo de Jetsmart mantiene coordinación constante con las autoridades aeroportuarias para proteger a los pasajeros y asegurar que la información esté actualizada en todos los canales oficiales.
"Se invita a los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos a través de la página web www.jetsmart.com y a seguir las indicaciones oficiales mientras dure la medida.