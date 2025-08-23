Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció el bloqueo de vuelos autorizados

El inicio de un paro de controladores aéreos, impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) por reclamos salariales, sumió a los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza en el caos, que afectó a miles de pasajeros. Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera, denunció que el gremio impidió la salida de nueve vuelos que contaban con la autorización correspondiente y estaban programados fuera de los horarios de la medida de fuerza.
Según la denuncia presentada ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), al menos dos de los vuelos afectados eran internacionales y tenían a todos sus pasajeros ya embarcados, mientras que otros habían iniciado el proceso de traslado de la terminal al avión con el equipaje despachado. Aerolíneas Argentinas estima que esta acción perjudicó a más de 800 personas.
"Esta última acción perjudicó a más de 800 personas. En total, el paro del gremio Atepsa ya afectó a más de 12.000 pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos", cuestionaron en Aerolíneas Argentinas.
Alteración de los planes de viaje
La medida de fuerza, que se sintió con fuerza ayer, provocó la cancelación de más de 50 vuelos y la alteración de los planes de viaje de aproximadamente 20.000 pasajeros. El paro se llevó a cabo en dos tramos: de 13 a 16 y de 19 a 22, y se repetirá mañana, según lo programado.
Aerolíneas Argentinas informó que sus vuelos de cabotaje y regionales sufrieron 44 cancelaciones (afectó a 4,550 pasajeros) y 59 demoras (impactó a 6,000 pasajeros). Los mayores problemas se concentraron en la primera franja horaria del paro, con 28 cancelaciones y 43 demoras.
Otras aerolíneas también reportaron interrupciones significativas. Flybondi canceló 10 vuelos y reprogramó 35, lo que generó complicaciones para 7.000 pasajeros. JetSMART emitió un comunicado que ofrecía a sus clientes la posibilidad de cambiar la fecha de sus vuelos sin costo adicional hasta septiembre de 2025. LATAM, por su parte, informó sobre reprogramaciones menores en sus vuelos durante las franjas horarias afectadas.
El cronograma completo del paro
- Domingo 24 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.
- Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.
- Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.
- Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.