Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció el bloqueo de vuelos autorizados

El inicio de un paro de controladores aéreos, impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) por reclamos salariales, sumió a los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza en el caos, que afectó a miles de pasajeros. Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera, denunció que el gremio impidió la salida de nueve vuelos que contaban con la autorización correspondiente y estaban programados fuera de los horarios de la medida de fuerza.