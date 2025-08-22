Paro de controladores aéreos: ¿cómo impactará en Tucumán la medida de fuerza?

Otra aerolínea busca el menor impacto

En tanto que Jetsmart informó que ha implementado todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto sobre los pasajeros, ofreciendo opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre de 2025. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2025 a través de “Administra tu vuelo” en el sitio web.