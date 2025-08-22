Paro de controladores: más de 10.500 pasajeros afectados y más de 100 vuelos modificados en un solo día

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que en total se cancelaron 44 vuelos, se demoraron 59 y que la medida perjudicó tanto a servicios de cabotaje como regionales. Solo en la franja de 13:00 a 16:00, se suspendieron 28 vuelos y se demoraron 43, afectando a 7.600 pasajeros. En tanto, entre las 19:00 y las 22:00, se cancelaron 16 vuelos y otros 16 fueron demorados, con más de 2.900 pasajeros perjudicados.