Paro de controladores: más de 10.500 pasajeros afectados y más de 100 vuelos modificados en un solo día

La medida de fuerza de Atepsa generó cancelaciones, demoras y reprogramaciones en Aerolíneas Argentinas, Flybondi, Latam y JetSmart. El conflicto seguirá con nuevos paros en los próximos días.

Paro de controladores: más de 10.500 pasajeros afectados y más de 100 vuelos modificados en un solo día IMAGEN TOMADA DE X
Hace 1 Hs

El paro de controladores aéreos impulsado por Atepsa provocó este viernes un fuerte impacto en los aeropuertos del país, con más de 10.500 pasajeros afectados y alteraciones en la programación de distintas aerolíneas.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que en total se cancelaron 44 vuelos, se demoraron 59 y que la medida perjudicó tanto a servicios de cabotaje como regionales. Solo en la franja de 13:00 a 16:00, se suspendieron 28 vuelos y se demoraron 43, afectando a 7.600 pasajeros. En tanto, entre las 19:00 y las 22:00, se cancelaron 16 vuelos y otros 16 fueron demorados, con más de 2.900 pasajeros perjudicados.

En su comunicado, la compañía señaló: “Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”. La empresa recomendó a los usuarios revisar sus correos electrónicos, comunicarse con las agencias de turismo en caso de haber comprado allí sus pasajes, y utilizar los canales de autogestión disponibles en la app y la web oficial.

El cronograma de paros anunciado por Atepsa

El gremio de controladores confirmó que las medidas continuarán en distintos horarios durante los próximos días:

- Domingo 24 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

- Martes 26: de 7 a 10 y de 14 a 17.

- Jueves 28: de 13 a 16.

- Sábado 30: de 13 a 16 y de 19 a 22 (última jornada prevista).

El impacto en otras aerolíneas

Latam advirtió que podrían registrarse demoras y reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina los días 22 y 24 de agosto, y habilitó a sus pasajeros a cambiar fecha o vuelo en la misma ruta sin costo adicional.

JetSmart informó que la medida gremial ya genera inconvenientes y ofreció la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo sin costo ni diferencia tarifaria para viajar hasta el 14 de septiembre de 2025, con solicitudes válidas hasta el 31 de agosto a través de su página web.

Flybondi, por su parte, canceló 10 vuelos, reprogramó más de 35 y calculó en 7.000 los pasajeros afectados. La low cost advirtió que podrían registrarse demoras en el resto de su programación y criticó que las medidas se adoptaron “sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”.

El conflicto gremial mantiene en vilo a miles de pasajeros, y aunque las aerolíneas habilitan canales de cambio y reprogramación, el malestar por las cancelaciones y las demoras ya se hace sentir en todo el país.

