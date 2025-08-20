En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

“Este hecho se produce en un contexto particularmente grave: la convocatoria a elecciones municipales surge tras la intervención del Municipio, a raíz de un intendente involucrado en una causa vinculada al narcotráfico. Sin embargo, en lugar de garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, se avanza en decisiones que atentan contra el derecho a elegir y ser elegido, pilares fundamentales de la democracia”, se mencionó en el texto. Además, se convocó a una conferencia de prensa hoy a las 10, en su sede (San Juan 1.035).