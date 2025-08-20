En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Una resolución de la Junta Electoral Provincial (JEP) generó repudio en La Libertad Avanza (LLA) y una denuncia de proscripción de cara a los comicios municipales de Alberdi, convocados para el 26 de octubre. La autoridad electoral resolvió no permitir las elecciones internas para los comicios alberdianos dado que el partido que preside Lisandro Catalán en Tucumán incumple con los tiempos mínimos establecidos de reconocimiento del espacio, según la Ley de Partidos Políticos (5.454). Sin embargo, fuentes electorales aclararon que la resolución puede ser recurrida por sede administrativa o, incluso, por vía judicial.
El partido libertario emitió ayer un comunicado en el que señaló que la JEP “ha decidido proscribir” de las elecciones de Alberdi al espacio que tiene como bandera al presidente Javier Milei.
“Este hecho se produce en un contexto particularmente grave: la convocatoria a elecciones municipales surge tras la intervención del Municipio, a raíz de un intendente involucrado en una causa vinculada al narcotráfico. Sin embargo, en lugar de garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, se avanza en decisiones que atentan contra el derecho a elegir y ser elegido, pilares fundamentales de la democracia”, se mencionó en el texto. Además, se convocó a una conferencia de prensa hoy a las 10, en su sede (San Juan 1.035).
La Resolución N°13 de la JEP lleva las firmas de las autoridades de la Junta: Daniel Leiva (presidente); Edmundo Jiménez y Washington Navarro (vocales); y de Alfredo Iramain (secretario). Hace referencia a una presentación efectuada por el apoderado de LLA, Matías Sabaté, con la convocatoria a elecciones internas para participar de los comicios por los cargos de intendente y concejales de Alberdi.
Cuestión de fechas
En el informe actuarial, la agrupación hizo constar que obtuvo personería jurídico política en sede federal el 5 de marzo de este año; que el 8 de abril solicitó el reconocimiento de personería jurídico política en la provincia, el cual le fue otorgado mediante Resolución N°02 de la JEP el 23 de mayo. Además, se señaló que en el cronograma se fijó el 29 de abril la fecha para que los partidos estén reconocidos y tengan personería jurídico política, requisito para poder participar de las elecciones.
El artículo 3° de la Ley 5.454 hace referencia explícita a que los partidos políticos “deberán tener personalidad jurídico política y estar reconocido con una antelación de 180 días de la fecha de la elección general”. En ese sentido, la Resolución N°13 de la JEP dejó en evidencia que el reconocimiento exigido por la ley se obtuvo el 23 de mayo. “Es decir, 24 días después del plazo fijado en el calendario electoral vigente”, reza el instrumento.
Fuentes electorales consultadas por LA GACETA advirtieron que el cronograma electoral para regular el Municipio de Alberdi se publicó el 8 de julio, con todas las etapas a cumplir por los partidos. Remarcaron que se incluyó cuál era la fecha tope para el reconocimiento de los partidos. Señalaron que entonces no hubo manifestación alguna de que algún espacio estuviera fuera del plazo, por lo que se avanzó con ese calendario.
Las fuentes electorales consultadas desecharon que se pretenda algún tipo de lectura política al respecto. A su vez, dejaron saber que el partido libertario puede hacer valer su punto de vista y recurrir la decisión por vía administrativa o judicial, si quisiera.
Rumbo a las urnas
Semanas atrás, LLA afirmó que competiría en las elecciones sin formar alianzas con otros espacios.
Los interventores de la Unión Cívica Radical Tucumán (UCR), el santafesino Hernán Rossi y el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, firmaron el acta constitutiva del frente “Juntos por Alberdi”, en sociedad con el Partido por la Seguridad Social, del que forma parte el ex legislador Fernando Valdez.
Por otra parte, Cambia Tucumán, partido del diputado Mariano Campero, y el Movimiento Popular y Federal, que tiene como referente al legislador Agustín Romano Norri, se unieron para crear la alianza “Cambia Alberdi”.
El 9 de junio, el gobernador Osvaldo Jaldo convocó a elecciones tras la intervención del municipio que administraba Luis Campos. El gobernador adelantó que le peronismo irá a las urnas con un candidato único, sin acoples.