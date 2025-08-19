Alberdi refuerza la seguridad para los festejos de agosto: más de 1.200 efectivos en los desfiles principales

En el marco de los festejos tradicionales por el Mes Alberdiano, que cada año convocan a miles de vecinos y visitantes con actividades culturales y espectáculos, este martes se desarrolló una reunión entre autoridades del municipio que conduce Guillermo Norry y de la Policía de Tucumán. El objetivo fue definir la logística de seguridad para cada uno de los eventos programados.
El encuentro contó con la presencia del secretario de Gobierno, Carlos Ortiz, el secretario de Seguridad, Marcelo Moreno, y el comisario general Claudio Dadín, director de la Escuela de Policía. Durante la reunión se abordaron detalles de la cobertura policial y de la organización de los operativos preventivos.
Según se informó oficialmente, más de 1.200 efectivos participarán en el desfile principal del 29 de agosto, incluyendo personal de Infantería, Caballería y cadetes de la Escuela de Policía. A este despliegue se sumarán agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM), Patrulla Urbana y personal de la Dirección de Tránsito.
“Estamos satisfechos con esta primera reunión porque hemos acordado pormenores de la seguridad que implementaremos en la ciudad, ya que prevemos una concurrencia importante”, destacó Moreno.
Fechas de los principales eventos
El calendario de celebraciones incluye desfiles y espectáculos en distintos puntos de la ciudad:
- Viernes 22 de agosto: desfile con epicentro en la plaza principal, con la participación de escuelas, academias y agrupaciones locales.
- Domingo 24 de agosto: festejo del Día del Niño en el Complejo Municipal, con actividades recreativas y sorteos para los más pequeños.
- Viernes 29 de agosto: evento central frente al edificio municipal, en la intersección de Quintero y Campero, con la participación de fuerzas policiales y de seguridad municipales.
Además, para reforzar la vigilancia, las autoridades confirmaron la instalación de un centro de monitoreo móvil, especialmente en los espectáculos nocturnos que contarán con artistas reconocidos.
De esta manera, el municipio y la Policía buscan garantizar que las celebraciones por el Mes Alberdiano se desarrollen en un clima de alegría, participación y seguridad para toda la comunidad.