Alberdi refuerza la seguridad para los festejos de agosto: más de 1.200 efectivos en los desfiles principales

En el marco de los festejos tradicionales por el Mes Alberdiano, que cada año convocan a miles de vecinos y visitantes con actividades culturales y espectáculos, este martes se desarrolló una reunión entre autoridades del municipio que conduce Guillermo Norry y de la Policía de Tucumán. El objetivo fue definir la logística de seguridad para cada uno de los eventos programados.