La Libertad Avanza denuncia que no le permiten participar de la elección en Alberdi

El partido libertario emitió un comunicado cuestionando la decisión de una Junta Electoral Provincial.

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
Hace 16 Min

La Libertad Avanza Tucumán denunció a través de un comunicado que la Junta Electoral Provincial (JEP) “ha decidido proscribir” de las elecciones de Alberdi al espacio político que conduce Lisandro Catalán en la provincia.

“Este hecho se produce en un contexto particularmente grave: la convocatoria a elecciones municipales surge tras la intervención del Municipio, a raíz de un intendente involucrado en una causa vinculada al narcotráfico. Sin embargo, en lugar de garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, se avanza en decisiones que atentan contra el derecho a elegir y ser elegido, pilares fundamentales de la democracia”, se mencionó en el texto sin brindar demasiadas precisiones.

En consecuencia, convocaron a una conferencia de prensa para mañana a las 10 en la sede del partido, ubicada en San Juan 1.035.

Semanas atrás, LLA anunció que competiría en las elecciones a intendente y concejales de Alberdi, convocadas para el 26 de octubre (en coincidencia con las legislativas nacionales). Mediante un comunicado de prensa, descartaron la posibilidad de formar una alianza con otros espacios, como había sugerido el diputado “con peluca”, Mariano Campero (Cambia Tucumán). “La Libertad Avanza presentará candidatos en Alberdi, sin alianzas ni acuerdos”, se expresó. Y se añadió: “el candidato será pura y exclusivamente del partido de Javier Milei”.

El 9 de junio, el gobernador Osvaldo Jaldo convocó a elecciones tras la intervención del municipio en medio del escándalo de un audio con vinculaciones que involucraban al intendente destituido Luis Campos.

