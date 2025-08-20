La Libertad Avanza denuncia "proscripción" tras el fallo de la Junta Electoral en los comicios de Alberdi

La Libertad Avanza (LLA) denunció este miércoles que la resolución de la Junta Electoral Provincial (JEP), que les impide presentar candidatos en las elecciones de Alberdi, constituye un acto de “proscripción” y adelantaron que recurrirán a la Justicia para revertir la medida.
El espacio encabezado por Federico Pelli, acompañado por Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá, ofreció una conferencia de prensa en la sede partidaria donde cuestionaron el fallo que los deja fuera de la contienda en ese municipio, intervenido desde mediados de año por presuntos vínculos de sus autoridades con redes de narcotráfico.
El fallo y la respuesta del partido
La JEP resolvió que LLA no podrá participar en los comicios del próximo 26 de octubre, donde además de elegirse diputados nacionales se renovarán las autoridades municipales de Alberdi. Según el organismo, el partido no cumplió con los plazos de la Ley 5.454 de Partidos Políticos, que exige contar con reconocimiento provincial al menos 180 días antes de una elección.
Desde La Libertad Avanza rechazaron ese argumento. “Nos quieren proscribir por un tecnicismo que no corresponde aplicar a este caso. La elección de Alberdi es extraordinaria, no estaba prevista en el calendario electoral, y nuestro reconocimiento fue presentado en tiempo y forma para los comicios generales de 2027”, sostuvieron.
Recordaron que el pedido de reconocimiento provincial se realizó el 8 de abril, pocas semanas después de haber obtenido la personería nacional, y que la resolución de la Cámara Electoral local demoró más de un mes en expedirse. “No hubo negligencia de nuestra parte. Sí hubo demoras injustificadas del tribunal”.
El trasfondo de Alberdi
La elección en Alberdi fue convocada luego de la intervención dispuesta por el gobierno provincial tras la difusión de audios que comprometían al ex intendente Luis Campos en supuestos hechos de corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico. Desde entonces, el municipio permanece bajo control de un comisionado interventor.
“Alberdi es hoy el símbolo del deterioro institucional de Tucumán. Después de 20 años de pésima gestión, queremos ofrecer una alternativa superadora a los vecinos. No nos vamos a resignar a que nos saquen de la cancha con una maniobra administrativa”, remarcaron.
Posible judicialización
El equipo jurídico de LLA analiza los caminos legales para revertir el fallo. “Estamos evaluando todas las vías administrativas y judiciales. No descartamos llegar a instancias superiores si es necesario”, explicaron.
Los referentes del partido apuntaron también contra la composición de la Junta Electoral, a quienes acusaron de responder al oficialismo. “Es evidente que hay una intencionalidad política detrás de esta decisión. Tucumán necesita ampliar la oferta electoral, no restringirla”, señalaron.
En clave nacional
Además del caso Alberdi, los dirigentes aprovecharon la conferencia para cuestionar la política de seguridad del gobierno provincial y remarcar su alineamiento con la gestión del presidente Javier Milei.
“Lo que hoy el oficialismo provincial presenta como una política de seguridad exitosa en realidad es el resultado de años de improvisación. Tucumán sigue entre las provincias con más homicidios y con la mayor percepción de inseguridad del país”.
Con todo esto, la Libertad Avanza confía en que la Justicia revierta el fallo y les permita competir en Alberdi. “Tenemos un equipo, tenemos un proyecto y tenemos el compromiso de ofrecerle a los vecinos una opción distinta a la que los gobernó en las últimas dos décadas. No nos vamos a rendir”, concluyeron.