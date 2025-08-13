Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Con apenas 28 años, Joe Faratzis recibió una noticia devastadora: tenía cáncer de colon en etapa 4, una fase terminal de la enfermedad. Sin embargo, contra todo pronóstico, logró sobrevivir tras varios años de tratamientos y hoy utiliza sus redes sociales para alertar a otros sobre los síntomas que él mismo pasó por alto.
El cáncer de colon es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo y, aunque suele asociarse a personas mayores, cada vez se detectan más casos en pacientes jóvenes. La experiencia de Faratzis es un ejemplo de cómo la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Los primeros síntomas que ignoró
En un video publicado en TikTok, Joe relató que, meses antes de su diagnóstico, comenzó a sentir dolor abdominal en el lado inferior derecho y sudoraciones nocturnas intensas. A esto se sumaron estreñimiento, calambres al agacharse y una inusual necesidad de ir al baño varias veces al día.
Al inicio no les dio importancia, lo que retrasó su decisión de acudir al médico. Pero una noche, mientras estaba sentado en el sillón, sintió la necesidad de liberar gases y notó la presencia de sangre. Al ir al baño, el sangrado continuó, y ese fue el momento en el que decidió buscar ayuda médica.
El diagnóstico y la lucha por sobrevivir
Aunque la idea de someterse a una colonoscopía o a un examen rectal le generaba temor, acudió a un especialista. El diagnóstico fue contundente: cáncer de colon en etapa avanzada.
El tratamiento incluyó quimioterapia oral e intravenosa y una cirugía para extirpar la parte del intestino grueso afectada. “Si me hubiera hecho la tomografía en 2019, quizá no habría llegado a esta situación”, confesó.
Hoy, cinco años después, Joe continúa sus controles médicos y se dedica a crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana. “La detección temprana podría salvarte a ti y a tu familia”, enfatizó.
Síntomas a tener en cuenta según los especialistas
De acuerdo con la Clínica Mayo, los signos más comunes del cáncer de colon incluyen:
Cambios persistentes en los hábitos intestinales (diarrea, estreñimiento o sensación de evacuación incompleta).
Sangrado rectal o sangre en las heces, visible o microscópica.
Dolor o molestias abdominales.
Debilidad o fatiga constante.
Pérdida de peso involuntaria.
En algunos casos, puede presentarse sensibilidad o dolor en la parte baja del abdomen, aunque no siempre el cáncer provoca dolor en las etapas iniciales.