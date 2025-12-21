Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Las playas de Uruguay siempre son una alternativa seductora para los tucumanos. Desde los clásicos como Punta del Este hasta rincones más tranquilos y naturales como La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo o Cabo Polonio, la extensa y diversa costa del país vecino promete en 2026 una de sus mejores temporadas, según anticipan operadores turísticos e inmobiliarios.
Naturaleza, paisajes impactantes, propuestas de aventura y algunos de los atardeceres más lindos del Atlántico forman parte del atractivo uruguayo. Hay playas para todos los gustos: están las pequeñas y solitarias y también los balnearios muy concurridos. Además, para quienes viajan en auto desde Tucumán, Uruguay se presenta como una opción accesible para disfrutar del mar sin recorrer más kilómetros que hasta la costa argentina.
Repunte de un clásico
En Punta del Este, las inmobiliarias ya responden sin pausa consultas y mensajes de WhatsApp por alquileres desde fines de noviembre. La ciudad (ubicada a 1.548 kilómetros de Tucumán) se prepara para un repunte del turismo argentino, que busca recuperar protagonismo tras varios años de diferencias cambiarias desfavorables.
Según detalló el operador Ricardo Moris, hay beneficios para el turista, como por ejemplo el descuento del IVA en gastronomía y la tasa cero en hotelería, que atraerán a los viajeros. Hasta ahora, el 75% de las reservas en alojamientos son de turistas argentinos.
Los alquileres más accesibles, según Moris, rondan los U$S2.000 la quincena por un departamento de un dormitorio, aunque aclara que los valores varían mucho según la zona y la fecha. En enero, por ejemplo, hay casas de dos dormitorios que se cotizan entre U$S250 y U$S400 por noche. En plataformas como Booking también aparecen alternativas que van desde $1 a $3 millones por semana, entre departamentos y habitaciones.
Piriápolis
Aunque Punta del Este suele llevarse todos los flashes cada verano, hay alternativas más accesibles en la costa uruguaya. Piriápolis es uno de los destinos más atractivos, sobre todo para las familias. Este balneario del departamento de Maldonado combina mar, sierras e historia, en un entorno más tranquilo.
Beto Goio, presidente del Centro de Inmobiliarias de Piriápolis, aseguró que la afluencia de argentinos es el principal motor extranjero del destino. Si bien la mayoría proviene de Buenos Aires y el Litoral, cada vez son más los tucumanos que eligen este “cinturón de costa” de unos 30 kilómetros que va desde Solís hasta Punta Negra.
La gran ventaja de Piriápolis es su ubicación estratégica: está a sólo 30 kilómetros de Punta del Este y a unos 100 de Montevideo. Es uno de los pocos lugares que ofrece sierras -con paisajes que recuerdan a Córdoba- junto a playas de arena blanca y fina. Además, según la zona, se pueden encontrar aguas mansas ideales para niños o sectores con olas para los más jóvenes.
En cuanto a los precios, Goio recomienda no esperar al último momento, especialmente para enero. Los valores se manejan en dólares y rondan, en promedio, entre U$S130 y U$S150 la noche, con opciones desde U$S90 y casas de lujo que pueden llegar a U$S300 por noche. Durante la primera quincena de enero, la más fuerte, se priorizan los alquileres por quincena, por lo que para estadías cortas conviene evaluar la hotelería.
La Paloma y La Pedrera
En el departamento de Rocha, La Paloma se mantiene como uno de los balnearios más emblemáticos y populares. Enclavada en pleno océano Atlántico, ofrece playas muy variadas: desde aguas serenas en la Bahía Chica hasta zonas de gran oleaje como La Balconada y La Aguada. Ensenadas, puntas rocosas, extensiones de arena blanca, médanos y un entorno natural único caracterizan esta playa, que también cuenta con su puerto pesquero, atardeceres con barcos y un faro icónico. El ambiente relajado, con pocas construcciones altas, completan el paisaje y hacen de La Paloma el sitio ideal para el descanso y actividades como surf, pesca y senderismo.
María Teresa Rojo, de una inmobiliaria local, señaló que la expectativa es buena: “enero está prácticamente ocupado y febrero siempre tiene menos movimiento, salvo en carnaval. El clima también incide mucho”. Los precios varían según la quincena: un promedio para cuatro personas en la primera quincena de enero ronda los U$S120 por noche, con opciones más económicas y otras más costosas. En la segunda quincena, los valores suelen bajar.
La Pedrera (a unos 10 kilómetros de La Paloma) es un encantador balneario situado sobre un acantilado rocoso. Es un lugar de tranquilidad, excepto por el vigor del mar. Sus playas son populares para actividades como deportes acuáticos, caminatas, cabalgatas y pesca. Entre sus playas destacadas está El Desplayado, una pequeña bahía rodeada de rocas.
Alquilar una casa de tres dormitorios en La Pedrera puede costar alrededor de $830.000 la semana, una cabaña cerca de $960.000 y una posada superar los $2,2 millones.
Otras opciones
Punta del Diablo es una verdadera postal uruguaya. Este antiguo pueblo de pescadores creció de la mano del turismo, con cabañas, hoteles y campings, pero conserva su estilo bohemio y relajado. Calles de tierra, peñones rocosos que se internan en el mar y playas ideales para la pesca deportiva, el surf o simplemente el descanso, definen su identidad. Los precios orientativos indican que una casa de dos dormitorios ronda los $1,28 millón la semana; un hostel, cerca de $1 millón; y un hotel, alrededor de $3 millones, según sitios como Airbnb o Booking.
Más rústico aún es Cabo Polonio, uno de los destinos más singulares de Rocha. Sin acceso tradicional en auto y rodeado de enormes dunas, es ideal para quienes buscan desconexión total, naturaleza pura y el contacto directo con la fauna, como los lobos marinos.
Los valores en este caso se ubican, en promedio, entre $800.000 y $1 millón por semana.