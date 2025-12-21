Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

La Paloma y La Pedrera

En el departamento de Rocha, La Paloma se mantiene como uno de los balnearios más emblemáticos y populares. Enclavada en pleno océano Atlántico, ofrece playas muy variadas: desde aguas serenas en la Bahía Chica hasta zonas de gran oleaje como La Balconada y La Aguada. Ensenadas, puntas rocosas, extensiones de arena blanca, médanos y un entorno natural único caracterizan esta playa, que también cuenta con su puerto pesquero, atardeceres con barcos y un faro icónico. El ambiente relajado, con pocas construcciones altas, completan el paisaje y hacen de La Paloma el sitio ideal para el descanso y actividades como surf, pesca y senderismo.