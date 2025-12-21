El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Cielo nublado, calor y lluvias. Eso indica el pronóstico del tiempo de este domingo para Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada comenzó nublada, con 22 grados, humedad del 88%, viento del sudoeste a 6 kilómetros por hora y visibilidad de 10 kilómetros. Para la tarde se espera que la máxima llegue a los 34 grados, aunque se podrían generar precipitaciones.
Después de días calurosos, los tucumanos tendrían un alivio el lunes. El termómetro marcaría entre 20 y 28 grados. Para el martes, la temperatura iría en ascenso y llegaría a los 32. La misma tendencia se espera para el miércoles y el jueves.
Alerta para toda la provincia
El SMN indicó que la provincia se encuentra en alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el informe.