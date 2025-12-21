El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Alerta para toda la provincia

El SMN indicó que la provincia se encuentra en alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el informe.