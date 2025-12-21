Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

La mañana comenzó con 22 grados, pero durante la tarde se esperan temperauras superiores a los 30.

Foto: archivo LA GACETA
Hace 5 Min

Cielo nublado, calor y lluvias. Eso indica el pronóstico del tiempo de este domingo para Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada comenzó nublada, con 22 grados, humedad del 88%, viento del sudoeste a 6 kilómetros por hora y visibilidad de 10 kilómetros. Para la tarde se espera que la máxima llegue a los 34 grados, aunque se podrían generar precipitaciones.

Después de días calurosos, los tucumanos tendrían un alivio el lunes. El termómetro marcaría entre 20 y 28 grados. Para el martes, la temperatura iría en ascenso y llegaría a los 32. La misma tendencia se espera para el miércoles y el jueves.

Alerta para toda la provincia

El SMN indicó que la provincia se encuentra en alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el informe.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan JavierOla de calor
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
¿Para qué sirve un político?
1

¿Para qué sirve un político?

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
2

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
3

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

La doble ganancia de Jaldo en el Congreso: presupuesto para Milei y el factor Manzur
4

La "doble ganancia" de Jaldo en el Congreso: presupuesto para Milei y el factor Manzur

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán
5

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

Sexualmente hablando: ¿Lo breve, si bueno…?
6

Sexualmente hablando: ¿Lo breve, si bueno…?

Más Noticias
Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Sexualmente hablando: ¿Lo breve, si bueno…?

Sexualmente hablando: ¿Lo breve, si bueno…?

¿Para qué sirve un político?

¿Para qué sirve un político?

Resignificando la Ciudad Universitaria

Resignificando la Ciudad Universitaria

Comentarios